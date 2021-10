BSC est de retour dans le jeu alors que Binance annonce un programme d’incitations d’un milliard pour pomper l’écosystème

Binance

BSC est de retour dans le jeu alors que Binance annonce un programme d’incitations d’un milliard de dollars pour pomper l’écosystème

AnTy12 octobre 2021

L’argent circule dans l’espace des crypto-monnaies avec des projets utilisant des incitations pour attirer des masses et encore plus de capitaux. Maintenant, Binance s’est également joint à nous en annonçant le lancement d’un fonds de croissance d’un milliard de dollars pour soutenir la Binance Smart Chain.

« La croissance de BSC a attiré plus de 100 millions d’utilisateurs avec son financement initial de 100 millions de dollars », a déclaré le PDG de Binance « CZ » Changpeng Zhao.

« Avec la contribution supplémentaire de 1 milliard de dollars, BSC sera mieux équipé pour perturber la finance traditionnelle et accélérer l’adoption massive des actifs numériques à l’échelle mondiale pour devenir le tout premier écosystème de blockchains avec 1 milliard d’utilisateurs. »

Environ la moitié du Crypto Mass Adoption Fund est réservée aux investissements dans des domaines tels que l’informatique décentralisée, le métaverse, les jeux, la réalité virtuelle, l’intelligence artificielle et les services financiers basés sur la blockchain, a déclaré la société dans un communiqué.

Sur les 500 millions de dollars restants, 300 millions de dollars seront consacrés à un programme de construction, et 100 millions de dollars chacun seront utilisés pour des incitatifs de liquidité et le développement des talents.

Des blockchains concurrentes comme Algorand, Avalanche et Fantom ont déjà essayé cette tactique, ce qui a entraîné une explosion de leurs flux entrants. Fantom a lancé un programme d’incitation FTM de 370 millions de dollars pour les développeurs, Avalanche (AVAX) a annoncé un programme d’extraction de liquidités de 180 millions de dollars à l’échelle de l’écosystème et Algorand (ALGO) a lancé un fonds de 300 millions de dollars pour diverses incitations.

Ces programmes incitatifs ont aidé ces blockchains à attirer beaucoup de capitaux. Fantom a vu sa valeur totale verrouillée (TVL) passer de moins de 500 millions de dollars à 5,77 milliards de dollars. De même, les actifs d’Avalanche sont passés de 300 millions de dollars à plus de 5 milliards de dollars.

Pendant ce temps, les actifs de BSC stagnent depuis mai, lorsqu’ils ont atteint 32,6 milliards de dollars en TVL. À l’époque, en moins de trois mois, il avait été multiplié par 15 car Binance Smart Chain attirait les utilisateurs à prix réduit avec son alternative plus rapide et moins chère à Ethereum (ETH).

Au moment de la rédaction, le BSC TVL se situe à 18,2 milliards de dollars.

Pour redonner de l’enthousiasme, des personnes, des projets et des fonds, Binance injecte les incitations les plus importantes à ce jour dans son écosystème.

Avec cette initiative, l’accent sera également mis sur « la construction d’infrastructures inter-chaînes et multi-chaînes intégrées à différents types de blockchains », a déclaré Gwendolyn Regina, directrice des investissements du BSC Accelerator Fund.

En réponse à cela, le jeton natif BNB a presque bondi d’environ 12,5% à 441 $, mais a depuis réduit certains gains pour se négocier maintenant à 427 $.

Binance Coin/USD BNBUSD

430.2078$12.993.02%

Volume 2,52 bVariation 12,99 $Ouverture 430,2078 $Circulation 168,14 mMarket CAP 72,33 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.