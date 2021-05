BSC Lending Protocol Venus (VXS) pour déployer un programme de subventions pour couvrir les pertes massives de liquidation

DeFi

BSC Lending Protocol Venus (VXS) pour déployer un programme de subventions pour couvrir les pertes résultant d’une liquidation massive

Au milieu du nombre croissant d’exploitations des protocoles DeFi basés sur Binance Smart Chain, Venus est le dernier en date.

Le protocole de prêt est l’un des principaux projets sur BSC avec 2,52 milliards de dollars de valeur totale verrouillée (TVL), contre 7,56 milliards de dollars il y a dix jours, selon DeFi Llama.

Sur fond de crypto carnage, son jeton natif XVS a connu une flambée massive de ses prix causée par les commandes importantes du marché et les attentes sur le nouveau VRT; le jeton de récompense Vénus parachuté aux détenteurs de XVS et vXVS.

«Ces grandes tranches de commandes, avec l’offre limitée disponible qui n’est pas jalonnée, ont provoqué une énorme fluctuation des prix du marché», a écrit Joselito Lizarondo, fondateur de Venus et PDG de Swipe.

En raison de cette augmentation des prix, les traders ont fourni et emprunté plus de garanties pour continuer à acheter des XVS, cela aussi avec une marge élevée, et comme certains commerçants ont commencé à immobiliser des bénéfices, cela a provoqué une grande série de liquidations sur le marché du XVS.

Alors que les liquidations fonctionnaient de la même manière chez Venus que partout ailleurs, Lizarondo a déclaré que la volatilité du marché avait provoqué plus de dérapage, abaissant à nouveau le prix de l’actif saisi.

«Cela pose un problème de liquidation en cascade. Au fur et à mesure que les liquidations se multiplient, le prix baisse, bouclant ainsi cet événement, jusqu’à ce qu’il atteigne un fond où il n’y a plus rien à liquider », a écrit le fondateur, ajoutant que c’était ce qui s’est passé avec le marché XVS dans le protocole Venus.

Alors que Chainlink, qui fournit les prix, semblait être celui qui était exploité ici, c’était le problème du manque de liquidité avec la pièce de capitalisation boursière de 500 millions de dollars. L’ambassadeur de la communauté Chainlink a noté,

«Les flux de prix Chainlink ont ​​suivi avec précision le prix du XVS / USD à l’échelle du marché pendant cette volatilité. Ce n’était pas un problème d’oracle; c’était un problème de liquidité dû à des liquidations en cascade. »

L’incident a entraîné plus de 200 millions de dollars de liquidations de DeFi et 100 millions de dollars de créances irrécouvrables. Cependant, Lizarondo a déclaré qu’aucun fonds n’avait été perdu au cours de ce processus. Pour corriger les soldes négatifs, Venus déploiera son programme de subventions et utilisera XVS pour couvrir le déficit du système. Il ajouta,

«Cela ne sera pas vendu sur le marché, mais plutôt exploité de manière responsable avec la supervision de l’équipe Venus ou OTC à un partenaire avec un accord de détention à long terme.»

Vénus / USD XVSUSD

44,6391 – 22,02 $ – 49,32%

Volume 1,63 bChange – 22,02 $ Ouvert 44,6391 $ Circulation 9,99 m Cap du marché 445,91 m

