BSC Next Gem DogyRace sera présenté sur Hotbit le 17 décembre

DogyRace est un jeu de course de chiens basé sur la technologie RNG et construit sur Binance Smart Chain. Pariez sur les meilleurs chiens et créez votre propre équipe. Découvrez le monde des courses et des paris en ligne facilement et en toute sécurité. Chaque chien a des capacités différentes telles que la force, la vitesse, l’endurance, l’apparence. DogyRace a été lancé avec pour mission d’amener le monde des jeux d’argent aux jeux NFT. En mélangeant les paris avec la sécurité et la transparence du NFT et des crypto-monnaies, tout est ainsi plus facile et plus sûr pour tout le monde.

Les 17 prochains à 10 h UTC + 1 jeton natif DogyRace apparaîtront sur hotbit.io. Après avoir levé près de 500k dans son IDO, DogyRace ouvrira les portes de son premier CEX après le lancement réussi de son token ($DOR) le 23 novembre dernier.

Hotbit devrait inclure DOGYRACE (DogyRace) dans la section mondiale. La fonction de dépôt commence à : 2021.12.17 07:00 AM UTC

La fonction de trading commence à : 2021.12.17 09:00 UTC

La fonction de retrait commence à : 2021.12.17 09:00 UTC

Paire de trading : DOGYRACE / USDT

Depuis que Hotbit a précédemment lancé DOR, son nom de jeton est le même que ce nom de jeton. Pour éviter toute confusion lorsque les utilisateurs mentionnent la transaction, Hotbit nommera le jeton DogyRace DOGYRACE.

Nom du projet : DogyRace

Téléscripteur : COURSE DE DOGY

Type de jeton : BEP-20

Offre totale : 100 000 000 DOGYRACE

Site officiel : https://dogyrace.com/

Explorateur: https://bscscan.com/token/0xfafbc48f6aa3587984ea50e472304802b39c2604

Achetez le jeton DogyRace : https://pancakeswap.finance/swap/0xfafbc48f6aa3587984ea50e472304802b39c2 604

CMC : https://coinmarketcap.com/currencies/dogyrace/

CG : https://www.coingecko.com/fr/coins/dogyrace

DogyRace se compose de 3 parties :

Chiens – Chiens uniques qui diffèrent des autres races, vous pouvez améliorer leur force, leur vitesse et même leur apparence avec des cartes. Paris – Les joueurs qui ne participent pas à la course pourront placer leurs paris aux guichets en fonction des performances des chiens lors des dernières courses, les jeux seront publics afin que vous puissiez profiter avec le reste des joueurs qui vous pouvez trouver dans le canal de télégramme @dogyracenew. Pistes de chiens – Les courses de chiens ont toujours été organisées sur des pistes de course, où les chiens s’affrontent pour la première place. Nous avons mis en place la possibilité pour les joueurs d’acheter ces pistes et de pouvoir facturer une commission pour chaque course.

Chaque piste aura ses propres règles qui seront mises en œuvre par son propriétaire et de cette façon les courses seront beaucoup plus personnalisables.

Web : https://dogyrace.com/

Twitter : https://twitter.com/dogyrace

Moyen : https://dogyrace.medium.com/

Chat public : https://t.me/dogyracechat

Annonces : https://t.me/dogyracenew