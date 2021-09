BSC touché par un piratage massif de DeFi qui a volé 12,7 millions de dollars de BTC

in

Les attaques de chiffrement massives ne sont plus aussi courantes qu’il y a quelques années, mais elles se produisent toujours. La dernière preuve en est un succès sur la plate-forme DeFi inter-chaînes, pNetwork, qui ciblait Binance Smart Chain (BSC).

L’attaque était assez importante, privant le réseau de 12,7 millions de dollars (227 BTC) selon l’annonce du projet sur Twitter.

1 / N Nous sommes désolés d’informer la communauté qu’un attaquant a pu exploiter un bogue dans notre base de code et attaquer pBTC sur BSC, en volant 277 BTC (la plupart de ses garanties). Les autres ponts n’ont pas été touchés. Tous les autres fonds du pNetwork sont en sécurité. – pNetwork 🦜 (@pNetworkDeFi) 19 septembre 2021

pNetwork subit une attaque de piratage informatique majeure

Hier 19 septembre, pNetwork a informé sa communauté via Twitter qu’un attaquant avait réussi à exploiter un bug dans la base de code du projet. Ce faisant, ils ont ciblé pBTC sur BSC, volant 277 BTC, dont la plupart étaient des garanties, selon le projet.

Heureusement, les autres ponts ne semblent pas avoir été touchés et les fonds restants stockés dans le réseau sont en sécurité. Pourtant, le réseau a perdu la plupart de ses garanties Bitcoin.

L’équipe a noté qu’un correctif pour la vulnérabilité est actuellement en cours de développement. Pendant ce temps, le projet a approché le pirate informatique, lui proposant de garder 11,5% des fonds, mais lui demandant de restituer le reste. Le projet a déclaré qu’il est conscient que l’opportunité est très lointaine, mais que l’impact est si grand qu’ils sont toujours prêts à l’essayer. Ils ont offert 11,5%, ce qui se traduit par 1,5 million de dollars.

4/N Au hacker au chapeau noir. Bien que ce soit un long plan, nous offrons une prime nette de 1 500 000 $ si les fonds sont retournés. Trouver des vulnérabilités fait malheureusement partie du jeu, mais nous voulons tous que l’écosystème DeFi continue de croître, le retour de fonds est un pas dans cette direction – pNetwork 🦜 (@pNetworkDeFi) 19 septembre 2021

Jusqu’à présent, l’équipe n’a pas publié de nouvelles informations sur l’incident, ni révélé si le pirate informatique avait essayé de les contacter et de répondre à l’offre. Le projet a déclaré qu’il travaillait actuellement sur un plan de remboursement des personnes touchées. Pendant ce temps, après l’attaque, le jeton du projet, PNT, a vu son prix baisser de 19%.

Il convient de noter que ce n’est pas la seule plate-forme à chaînes croisées qui sera attaquée. En juillet, THORChain a vu une attaque similaire qui lui a finalement coûté 7,6 millions de dollars. Quelques semaines plus tard, il a subi une autre attaque de 8 millions de dollars. Quant à BSC, il a connu un certain nombre d’exploits cette année, notamment des projets tels que Meerkat Finance, PancakeBunny, Belt Finance, Cream Finance, Bogged Finance, BurgerSwap, Spartan Protocol, SafeMoon, Uranium Finance, bEarn et maintenant, pNetwork, comme le dernier. .

