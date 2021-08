BSE AP Class 10th Result 2021, Comment vérifier les résultats de l’Andhra Pradesh SSC en ligne sur bse.ap.gov.in, results20.bseap.org

in

10e résultat de la classe AP de l’ESB 2021 : les derniers rapports suggèrent que le ministre de l’Éducation d’Andhra, Audimulapu Suresh, pourrait annoncer les résultats lors d’une conférence de presse. (photo PTI)

Manabadi AP SSC Résultat 2021, Andhra Pradesh SSC Résultat 2021 Date et heure : L’attente se termine pour les élèves de 10e classe de l’Andhra Pradesh en tant que conseil de l’enseignement secondaire, l’Andhra Pradesh devrait annoncer aujourd’hui les résultats AP SSC 2021. Alors qu’il n’y a pas de déclaration officielle, le dernier buzz indique que le BSEAP rendra les résultats publics vers 17 heures. Les étudiants de l’AP SSC peuvent vérifier leurs résultats après l’annonce officielle sur le site Web du BSEAP à l’adresse bse.ap.gov.in. Un rapport d’Indian Express indique qu’il y a environ 5 lakh étudiants inscrits au BSEAP. Ces étudiants AP SSC pourront vérifier leurs résultats de Manabadi AP SSC 10th seulement après 17 heures. Certains disent que les résultats peuvent être retardés d’une heure.

