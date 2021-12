BSE et NSE publient des directives sur les problèmes techniques pour les membres

Dans le nouveau cadre, les membres devront payer 20 000 Rs par jour en cas de non-signalement de l’incident aux bourses dans les délais requis, ont déclaré l’ESB et la NSE dans des circulaires distinctes.

Les principales bourses BSE et NSE ont publié des directives complètes pour gérer les problèmes techniques du côté des membres afin d’éviter les perturbations.

Dans le nouveau cadre, les membres devront payer 20 000 Rs par jour en cas de non-signalement de l’incident aux bourses dans les délais requis, ont déclaré l’ESB et la NSE dans des circulaires distinctes.

Les lignes directrices décrivent l’infrastructure technologique et les exigences système qu’un membre doit mettre en place pour éviter tout incident d’interruption des activités résultant de problèmes techniques.

En outre, les directives prescrivent des procédures opérationnelles standard (SOP) pour le signalement des problèmes techniques par les membres, la gestion des interruptions d’activité, la gestion de ces interruptions d’activité, y compris la déclaration de catastrophe et l’élaboration de dispositions pour des mesures disciplinaires en cas de non-conformité dans les rapports ou une gestion inadéquate des perturbations de l’activité.

Les problèmes techniques incluent le dysfonctionnement du matériel, des logiciels ou de tout produit et service fourni par les membres.

Les bourses ont déclaré que les membres ayant une clientèle de plus de 50 000 clients enregistrés uniques dans toutes les bourses seront tenus d’établir obligatoirement un plan de continuité des activités ou de reprise après sinistre mis en place pour s’assurer qu’il existe un plan de continuité bien défini en cas de telles perturbations commerciales.

Cette décision garantira la continuité des activités et la stabilité des opérations des membres en cas de problème technique, de sorte que l’intérêt des investisseurs et du marché en général ne soit pas affecté, ont noté les circulaires publiées mercredi.

En ce qui concerne les exigences de déclaration, les échanges ont demandé aux membres de les informer de l’incident dans les deux heures suivant le début du problème.

Par ailleurs, un rapport préliminaire d’incident sera remis à la bourse dans un délai de T+1 jour de l’incident (T étant la date de l’incident). Le rapport comprendra la date et l’heure de l’incident, ses détails, ses effets et les mesures immédiates prises.

De plus, l’analyse des causes profondes (RCA) du problème devra être soumise dans les 21 jours ouvrables.

En ce qui concerne le calendrier de mise en place de la planification de la continuité des activités (PCA)/de la reprise après sinistre (DR), l’ESB et la NSE ont déclaré que les membres ayant 50 000 clients enregistrés uniques (dans tous les segments/échanges) doivent se conformer aux exigences dans les 12 mois.

Celles liées à la politique interne en matière de problèmes techniques et de récupération préventive – concernant le contrôle du système, l’intégrité du réseau, la sauvegarde et la récupération – doivent être achevées d’ici mars 2022.

En cas de non-déclaration de l’incident à la bourse (non-soumission de rapport préliminaire et/ou RCA), les membres seront passibles de payer une amende de Rs 20 000 pour chaque jour ouvrable après la date d’échéance spécifiée, ont indiqué les bourses.

En cas de non-conformité répétée à deux reprises ou plus, des mesures disciplinaires appropriées seront engagées, après avoir suivi une procédure régulière et donné la possibilité d’être entendu, ont-ils ajouté.

Dans le cas où les membres ne parviennent pas à se déplacer vers le site de DR dans le délai spécifié, des mesures disciplinaires appropriées seront initiées par les échanges.

En juillet, le Securities and Exchange Board of India (Sebi) avait publié un cadre détaillé pour pénaliser les institutions d’infrastructure de marché (MII), qui comprennent les bourses, les sociétés de compensation et les dépositaires, pour les problèmes techniques.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.