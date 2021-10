BSE, NSE trading ouvert : SGX Nifty up ; congé de règlement, résultats du deuxième trimestre, les indices mondiaux pourraient guider les marchés

Les investisseurs surveilleront de près les prix du brut Brent, l’évolution de la roupie par rapport au dollar américain, les bénéfices du deuxième trimestre et d’autres développements mondiaux. Image : .

BSE Sensex et Nifty 50 devaient atteindre un nouveau record mardi, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty au début des échanges. Suite au sentiment optimiste, BSE Sensex a bondi de 2 575,86 points ou 4,35 % au cours des sept derniers jours de rallye. Lundi, l’indice a atteint son plus haut historique intra-journalier de 61 963,07. La capitalisation boursière totale des sociétés cotées sur l’ESB a grimpé de 12 49 059,88 crores de roupies pour atteindre un niveau record de 2 74 69 606,93 crores de roupies au cours des sept derniers jours. Les investisseurs surveilleront de près les prix du brut Brent, l’évolution de la roupie par rapport au dollar américain, les bénéfices du deuxième trimestre et d’autres développements mondiaux. Les analystes affirment que le sentiment mondial positif associé aux bons résultats trimestriels des entreprises ont préservé l’intérêt des investisseurs.

SGX Nifty en vert : Les contrats à terme Nifty se négociaient 79,50 points ou 0,43% de plus à 18 565,50 sur la bourse de Singapour, suggérant un début d’écart pour BSE Sensex et Nifty 50 mardi.

Congé de règlement au compte d’Id-E-Milad : Les chambres de compensation boursières marquent le jour férié de règlement aujourd’hui, le 19 octobre 2021, en raison de l’Id-E-Milad. Pendant les vacances de règlement, les transactions sur les marchés boursiers se déroulent comme d’habitude, mais la compensation et le règlement restent fermés pour le paiement et le paiement des actions et des fonds. On peut noter que le jour férié de négociation est différent du jour férié de règlement car dans le cas du premier, les marchés boursiers restent fermés et aucune négociation n’a lieu.

Bourses mondiales : Les marchés boursiers asiatiques se négociaient à la hausse en début de séance mardi. Le Nikkei du Japon a gagné 0,43% tandis que l’indice Topix a progressé de 0,14%. Le sud-coréen Kospi a grimpé de 0,51%. Le S&P et le Nasdaq ont clôturé en hausse dans les échanges au jour le jour à Wall Street. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 36,15 points, ou 0,1%, à 35 258,61, le S&P 500 a gagné 15,09 points, ou 0,34%, à 4 486,46 et le Nasdaq Composite a ajouté 124,47 points, ou 0,84%, à 15 021,81.

Résultats du T2 aujourd’hui : Sociétés cotées à l’ESB Hindustan Unilever Ltd (HUL), Nestlé India, ICICI Pru Life Insurance, L&T Technology Services, ACC, ICICI Securities, Navin Fluorine International, DCM Shriram, Jubilant Ingrevia, Tata Steel BSL, Sonata Software et Network 18 Media & Investment, entre autres, devrait annoncer ses résultats du deuxième trimestre aujourd’hui.

Données FII, DII : Lundi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont acheté des actions d’une valeur nette de Rs 512,44 crore, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont déchargé des actions d’une valeur nette de Rs 1 703,87 crore sur le marché boursier indien.

