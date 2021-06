BSE PME, BSE Startups cherchent à répertorier les petites entreprises dans les exportations de TIC ; partenariat avec l’organisme industriel ESC

La bourse avait réduit de 25% ses frais d’inscription annuels sur la plate-forme BSE PME au début du mois dernier pour les entreprises cotées et à venir sur la plate-forme.

L’ESB a signé mardi un protocole d’accord avec l’organisation de promotion du commerce Electronics and Computer Software Export Promotion Council (ESC) pour encourager la cotation des petites et moyennes entreprises (PME) et des startups dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC). L’ESC évaluera les PME et les startups éligibles parmi ses plus de 2 300 membres comprenant des exportateurs de TIC dans des domaines tels que l’électronique grand public, les composants, le matériel informatique, les services informatiques, etc. Cela contribuerait également à sensibiliser son réseau d’investisseurs à investir dans les PME cotées.

«Ce protocole d’accord nous aidera à atteindre le réseau pan-indien d’exportateurs d’électronique et d’informatique d’ESC et à sensibiliser davantage les PME et les startups aux avantages de l’inscription sur la plate-forme BSE PME & Startup. Compte tenu de l’impact économique de la pandémie de Covid-19, cela encouragera de plus en plus de PME et de startups à s’inscrire et à lever des capitaux sur la bourse pour développer et développer leurs activités », a déclaré Ajay Thakur, responsable PME et startup ESB dans un communiqué. déclaration.

En outre, conformément au protocole d’accord, la BSE et l’ESC organiseront des tournées de présentation et des événements à travers l’Inde pour promouvoir l’inscription parmi les PME et les startups. « Les PME, en particulier les PME informatiques, sont désormais plus que jamais exposées à des opportunités d’expansion et de diversification dans tous les secteurs… Malgré sa contribution louable à l’économie nationale, le secteur des PME ne reçoit pas le soutien nécessaire et fait toujours face à un certain nombre de problèmes de crédit inadéquat. , un capital limité et des connaissances au sommet », a déclaré Sandeep Narula, président d’ESC dans un communiqué.

Le mois dernier, l’ESB s’était également associé au fournisseur de données interentreprises Dun & Bradstreet Information Services India pour aider les PME et les startups à figurer sur les plateformes de PME et de startups de l’ESB. Les PME et les startups auront accès aux solutions de D&B pour renforcer leur crédibilité aux niveaux national et mondial, trouver et accéder à des acheteurs et partenaires commerciaux potentiels, et bénéficier de programmes de formation et de certification personnalisés pour mieux relever les défis commerciaux. D&B partagera également sa base de données PME et ses clients avec BSE afin de sensibiliser les PME et les startups aux avantages de la cotation.

La bourse avait également réduit ses frais d’inscription annuels sur la plate-forme BSE PME de 25% au début du mois dernier pour les entreprises cotées et à venir sur la plate-forme. Jusqu’à présent, 337 entreprises ont été cotées sur la plate-forme des PME et ont levé 3 497,52 crore de Rs. 99 entreprises ont migré vers le Conseil principal de l’ESB.

