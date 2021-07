BSES cible 50 % d’énergie verte pour les discothèques de Delhi

Étant donné que l’énergie renouvelable est de nature intermittente et n’est pas disponible 24 heures sur 24, la discothèque augmentera probablement sa dépendance vis-à-vis du marché en temps réel des échanges d’électricité pour les imprévus.

La société de distribution d’électricité de Delhi (discom) BSES a l’intention d’avoir plus de 50% de ses accords d’électricité à long terme à partir d’énergie verte d’ici FY24, ont déclaré des sources de la société.

La discothèque privée dirigée par Reliance Infrastructure augmente ses achats d’énergie renouvelable et a récemment signé des accords de vente d’électricité (PSA) avec la Solar Energy Corporation of India (SECI) pour fournir 510 MW d’énergie solaire et hybride groupée. BSES alimente la capitale nationale à travers ses deux unités, BYPL et BRPL.

À l’heure actuelle, environ 22 % des accords à long terme de BSES comprennent de l’énergie verte, qui comprend 365 mégawatts (MW), ou 9 %, d’énergie solaire et éolienne et environ 13 %, ou 548 MW, d’énergie hydraulique. L’objectif FY24 d’énergie renouvelable comprendra 2 291 MW de systèmes solaires, éoliens et de valorisation énergétique des déchets et 1 000 MW d’hydroélectricité. Étant donné que l’énergie renouvelable est de nature intermittente et n’est pas disponible 24 heures sur 24, la discothèque augmentera probablement sa dépendance vis-à-vis du marché en temps réel des échanges d’électricité pour les imprévus.

Les experts du secteur ont déclaré que l’inclusion de systèmes de stockage dans les opérations de gestion du réseau aidera les discothèques à se procurer davantage d’énergie renouvelable. Le gouvernement prévoit déjà de présenter des offres pour 4 000 mégawattheures (Mwh) de contrats de stockage d’électricité, qui seront utilisés par les opérateurs de réseaux électriques pour renforcer la sécurité du réseau électrique afin d’équilibrer les fluctuations de l’approvisionnement. BSES peut également devoir installer des capacités de stockage d’électricité de son côté pour maintenir la qualité de l’approvisionnement avec plus d’énergie renouvelable dans son panier.

Le projet de BSES d’inclure davantage d’énergies renouvelables intervient à un moment où le gouvernement entend proposer un mécanisme de « tarif vert », qui permettra aux unités industrielles et aux entreprises de couvrir l’intégralité de leur besoin en électricité via des sources d’énergie renouvelables via les discos. Une disposition prévoyant un tarif vert distinct devrait également réduire les hésitations des dissonants à opter pour l’achat d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables, car ce mécanisme n’aura pas d’impact sur les tarifs généraux.

