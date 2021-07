BSES va obtenir 510 MW d’électricité verte de SECI pour Delhi

in

L’accord SECI aidera également les discoms BSES à respecter leurs obligations d’achat renouvelable.

Alors même que la Commission centrale de régulation de l’électricité (CERC) a autorisé la société de distribution d’électricité de Delhi, BSES, à contacter le ministère de l’électricité de l’Union pour désaffecter 621 mégawatts (MW) d’approvisionnement en électricité de la centrale Dadri-I de NTPC au début du mois, La société dirigée par l’infrastructure a déclaré mardi que les discoms BSES avaient signé des accords de vente d’électricité (PSA) avec la Solar Energy Corporation of India (SECI) pour se procurer 510 MW d’énergie solaire et hybride groupée.

L’énergie hybride est un mélange d’électricité solaire et éolienne, et le contrat BSES comprendra 300 MW d’énergie solaire et 210 MW de capacité hybride.

La discothèque obtiendra l’énergie solaire à 2,44 Rs par unité, et l’énergie hybride lui coûtera 2,48 Rs/unité. Le coût moyen de l’électricité de la centrale Dadri-1 était de Rs 6,50/unité, ce qui en fait l’une des centrales électriques les plus coûteuses fournissant de l’électricité à la région de la capitale nationale. Cependant, bien sûr, l’énergie renouvelable est de nature intermittente et n’est pas disponible 24 heures sur 24. “Alors que l’énergie solaire aidera la discothèque à faire face à la pointe diurne, l’énergie éolienne provenant des zones côtières devrait soutenir la demande de pointe nocturne”, a déclaré BSES dans un communiqué. L’accord SECI aidera également les discoms BSES à respecter leurs obligations d’achat renouvelable.

Le développement intervient également à un moment où le ministère de l’Énergie de l’Union propose un mécanisme de «tarif vert», qui permettra aux unités industrielles et aux entreprises de tout le pays de répondre à l’intégralité de leurs besoins en électricité via des sources d’énergie renouvelables via des dcoms.

Actuellement, dans la plupart des régions du pays, les discoms fournissent de l’électricité aux industries à partir d’un pool commun créé à partir d’achats comprenant le thermique, l’hydel et les énergies renouvelables. Le tarif vert sera la moyenne pondérée du coût d’approvisionnement en énergie verte qui variera d’un État à l’autre. Une disposition prévoyant un tarif vert distinct devrait également réduire les hésitations des dissonants à opter pour l’achat d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables, car ce mécanisme n’aura pas d’impact sur les tarifs généraux.

