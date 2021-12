BSF récupère de l’héroïne d’une valeur de Rs 200 cr dans le secteur de Ferozepur au Pendjab

Lors du premier incident de dimanche, les troupes attachées au 101e Bataillon ont récupéré 34 kg d’héroïne dissimulés dans 22 paquets près de l’avant-poste frontalier de Mian Wali Uttar.

Le personnel de la Force de sécurité des frontières (BSF) a saisi dimanche 40 kg d’héroïne d’une valeur de 200 crore de roupies lors de deux incidents dans le secteur de Ferozepur, ont annoncé des responsables.

Les récupérations interviennent un jour après la saisie de plus de 10 kg de substance dans la même région. Lors du premier incident de dimanche, les troupes attachées au 101e Bataillon ont récupéré 34 kg d’héroïne dissimulés dans 22 paquets près de l’avant-poste frontalier de Mian Wali Uttar.

Le coût estimé de l’envoi est fixé à Rs 170 crore sur le marché international.

Lors de la deuxième récupération, le personnel du 116 bataillon a saisi six paquets d’héroïne pesant au total 6 kg d’une valeur de 30 crore Rs près de l’avant-poste frontalier Mohammadi Wala.

Samedi, les troupes du 136 Bataillon avaient récupéré 11 paquets d’héroïne pesant 10,852 kg près de Barreke le long de la frontière indo-pakistanaise.

