BSN s’est associé à MetaverseSociety pour lancer l’opérateur de portail BSN en Corée du Sud en novembre

Le 1er septembre, BSNbase a annoncé qu’elle s’était associée à la start-up de blockchain de haute technologie MetaverseSociety pour lancer l’opérateur de portail coréen BSN en novembre, aidant les développeurs coréens à créer et à exploiter rapidement et efficacement des blocs via votre application de chaîne de plate-forme BSN localisée.

C’est la première fois que l’opérateur de portail BSN est implanté hors de Chine. Le réseau de services basé sur la blockchain (BSN), soutenu par le State Information Center (SIC) du gouvernement chinois et Red Date, China Mobile et China UnionPay, a été officiellement lancé en avril 2020.

Le problème des coûts élevés entrave la mise en place d’un réseau d’infrastructures publiques mondiales utilisé pour mettre en œuvre et exécuter des applications blockchain sur des services, des portails et des cadres de cloud sous-jacents.

Actuellement, BSN a établi ou est en train d’établir 128 nœuds de villes publiques dans le monde. En rejoignant BSN, les entreprises peuvent dépenser 20 % des services cloud de blockchain traditionnels pour terminer les opérations en chaîne et démarrer les opérations.

Le PDG de Red Date Yifan a ajouté que :

« Le BSN rend le coût de création et d’exécution d’applications exceptionnellement bas, avec l’avantage supplémentaire de plusieurs frameworks et d’une interopérabilité, et d’une plus grande base de clients. »

Le projet BSN est actuellement divisé en BSN China et BSN International, dirigés par Red Date.

David DoYoen Kim, PDG de MetaverseSociety, a déclaré qu’à moyen et long terme, davantage d’institutions publiques et de grandes entreprises utiliseraient des BSN privés et a révélé que :

« BSN renforcera la confiance et augmentera l’efficacité de la liaison et de l’utilisation de systèmes mondiaux basés sur la blockchain. »

MetaverseSociety a annoncé le 27 avril de cette année que le projet MarX, un projet basé en Corée qui vise à capturer le marché NFT et DeFi, est désormais en pleine expansion.

Source de l’image : Shutterstock