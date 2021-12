BSNL 4G : le déploiement est retardé car les essais sont en attente

BSNL prévoit le déploiement de la 4G dans un délai de 10 mois après la réussite des essais, ce qui signifie que le déploiement devrait avoir lieu d’ici la fin de l’année prochaine. Les essais devaient initialement être terminés d’ici le 31 octobre 2021.

Les essais 4G de BSNL devraient être prolongés jusqu’au 15 janvier, car le consortium dirigé par TCS n’a pas encore fait la démonstration de services avec un équipement radio de 40 watts conformément aux conditions spécifiées dans la manifestation d’intérêt (EoI).

Selon des sources, Tata Consultancy Services (TCS) a informé BSNL qu’il installera des radios de 40 watts sur des sites sélectionnés d’ici le 20 décembre et commencera les essais sur celles-ci d’ici le 23 décembre. Les essais sur les radios de 20 watts sont actuellement en cours avec succès.

« Il semble que les procès devront peut-être être prolongés d’ici le 15 janvier », a déclaré une source au courant des détails.

BSNL avait auparavant prolongé les procès de deux mois, jusqu’au 31 décembre.

BSNL prévoit le déploiement de la 4G dans un délai de 10 mois après la réussite des essais, ce qui signifie que le déploiement devrait avoir lieu d’ici la fin de l’année prochaine. Les essais devaient initialement être terminés d’ici le 31 octobre 2021.

Le consortium dirigé par TCS est le seul candidat à effectuer actuellement des essais à Chandigarh. TCS s’est associé à C-DoT pour le réseau central et à Tejas et Altiostar pour les équipements radio. D’autres soumissionnaires retenus —Tech Mahindra, HFCL et L&T — ne mènent pas d’essais en raison de problèmes avec leur partenaire de réseau principal.

Comme indiqué précédemment, BSNL a été mandaté par le gouvernement pour utiliser un « noyau domestique ou un noyau indien » dans son réseau pour étendre les services 4G. En conséquence, BSNL a lancé un appel d’offres pour l’approvisionnement de 50 000 sites avec un noyau local et une lettre d’intention a été délivrée à cinq fournisseurs, dont TCS, Tech Mahindra, HFCL, L&T et ITI.

Le déploiement du réseau de BSNL a déjà été beaucoup retardé car un précédent appel d’offres pour la 4G a été annulé en juillet de l’année dernière.

La société d’État n’a pas non plus été en mesure de mettre à niveau son réseau dans les zones sud et ouest, car la proposition de BSNL n’a pas été approuvée lors des réunions de son conseil d’administration ces derniers temps. La société souhaitait mettre à niveau les sites 2G/3G, totalisant environ 13 533 dans les zones sud et ouest pour un coût de Rs 567,35 crore.

La mise à niveau aurait aidé BSNL à augmenter ses revenus, car la zone sud contribue à elle seule à environ 40 % des revenus générés par les services mobiles.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.