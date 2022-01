BSNL attire de nouveaux abonnés avec 5 Go de données gratuites : comment transférer le numéro, avantages, autres détails

Cette décision incitera essentiellement les clients souhaitant porter leur carte SIM de leur fournisseur de services de télécommunications existant à rejoindre le réseau BSNL.

Dans le but d’augmenter sa base d’abonnés, la société d’État Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) offre gratuitement 5 Go d’Internet haut débit aux nouveaux abonnés qui passent d’un fournisseur de services existant. Cette décision incitera essentiellement les clients souhaitant porter leur carte SIM de leur fournisseur de services de télécommunications existant à rejoindre le réseau BSNL. Les données Internet haut débit gratuites seront disponibles pendant une période de 30 jours et les bénéficiaires devront consommer les données pendant la période de validité.

Cependant, il existe un autre problème, car les clients souhaitant accéder aux données gratuites devront non seulement passer au réseau BSNL, mais également consulter les médias sociaux pour expliquer la raison du passage à BSNL. Le lien vers leur publication sur les réseaux sociaux concernée doit également être envoyé comme « preuve » à l’entreprise uniquement après quoi ils seront autorisés à utiliser 5 Go de données Internet.

La société, conformément à son offre partagée sur Twitter, a ouvert l’offre de données gratuites jusqu’au 15 janvier et seuls les clients qui basculent dans son giron avant le 15 janvier seront autorisés à profiter des données gratuites. De plus, les clients doivent être passés au réseau BSNL en utilisant uniquement la fonction de portabilité des numéros mobiles (MNP). En ce qui concerne la publication sur les réseaux sociaux à partager sur les réseaux sociaux, les clients peuvent écrire pourquoi ils ont préféré BSNL à leur ancien lecteur de télécommunications et ajouter #SwitchToBSNL sur Twitter et Facebook. Les abonnés doivent également suivre le nom de BSNL sur leur flux et marquer le BSNL dans leurs publications sur les réseaux sociaux.

Une fois que l’utilisateur a partagé la publication sur les réseaux sociaux, il peut cliquer sur la capture d’écran de la publication et l’envoyer à l’entreprise au 9457086024. La capture d’écran peut être envoyée via un message ordinaire ou WhatsApp. Les clients doivent prendre note du fait qu’ils doivent envoyer le message uniquement à partir du numéro BSNL sur lequel ils recherchent l’avantage Internet supplémentaire.

