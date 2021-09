BSNL demande 37 000 crores de roupies au gouvernement, selon des fonds supplémentaires nécessaires pour les dépenses d’investissement et le service de la dette

in

Le gouvernement a également fourni une garantie souveraine à BSNL et MTNL pour lever jusqu’à Rs 15 000 crore par le biais d’obligations à long terme. Cela devait être utilisé pour restructurer leur dette existante et également répondre en partie à leurs besoins en dépenses d’investissement, d’exploitation et autres.

Après avoir reçu un plan de sauvetage de près de 70 000 crores de roupies en octobre 2019, la société d’État Bharat Sanchar Nigam (BSNL) a de nouveau demandé 37 105 crores de roupies au gouvernement sous forme de subvention ou de fonds propres.

Le président et directeur général de la société, PK Purwar, a écrit au secrétaire du Département des télécommunications que la société nécessitera des dépenses en capital de 17 500 crores de roupies entre l’exercice actuel et l’exercice fiscal 24. En outre, il a besoin de 19 605 crores de roupies pendant cette période pour assurer le service de sa dette.

Faisant valoir le besoin de fonds supplémentaires de la part du gouvernement, BSNL a déclaré qu’après le paquet de relance, qui a été fourni en octobre 2019, la société a pris plusieurs initiatives pour augmenter les revenus et réduire les coûts et est devenue Ebitda positif au cours de l’exercice 21, mais est confrontée à défis liés aux dépenses d’investissement et aux obligations de service de la dette.

Le CMD a écrit que les revenus de BSNL ont stagné en raison du marché des télécommunications hyper-concurrentiel et de l’absence de services 4G. “En raison de la politique de préférence à Make in India (PMI) dans le cadre de l’initiative gouvernementale Atmanirbhar Bharat, les services 4G de BSNL seront lancés via le noyau indien pour lequel une preuve de concept (PoC) est en cours pour la technologie indigène”, Purwar mentionné.

Il a déclaré que pour déployer le réseau 4G, BSNL prévoit d’installer 1 lakh de sites développés localement, ce qui nécessitera 12 500 crores de Rs, et 5 000 crores de Rs sont nécessaires pour l’équipement du réseau de transmission, la fibration, les systèmes informatiques et d’autres infrastructures pour fournir des services de qualité aux clients .

“Pour le déploiement du cœur 4G de l’Inde et l’expansion et la fibrage du réseau de transmission associé, BSNL nécessitera des dépenses en capital d’environ 5 000 crores de Rs au cours de l’exercice actuel, 7 500 crores de Rs au cours de l’exercice 22-23 et 5 000 crore de Rs au cours de l’exercice 23-24”, le CMD a déclaré dans sa lettre au secrétaire du DoT.

Parlant des mesures prises après le plan de relance du gouvernement, le CMD a déclaré que les revenus se sont stabilisés et qu’il y a eu une réduction de près de 2 500 crores de roupies dans les dépenses administratives et opérationnelles au cours des deux dernières années. La mise en œuvre réussie du régime de retraite volontaire (VRS) a entraîné des économies de 7 000 crores de roupies en coûts de personnel et une réduction de la main-d’œuvre de 78 500.

Sur le package de relance de 70 000 crores de Rs pour BSNL et MTNL approuvé par le gouvernement en octobre 2019, la plus grande partie de 29 937 crores de Rs, était destinée au VRS pour les employés de plus de 50 ans. Le montant comprenait Rs 17 169 crore à titre gracieux et Rs 12 768 crore pour la pension, la gratification et la commutation.

Le gouvernement a également fourni 23 814 crores de roupies pour l’attribution administrative du spectre 4G à ces entreprises. Cela signifie que contrairement aux opérateurs de télécommunications privés, BSNL n’aura pas à payer le prix déterminé par enchères pour le spectre 4G.

Les deux unités d’alimentation sont également censées monétiser leurs actifs comme des terres, etc., d’une valeur de 38 000 crores de roupies sur une période de quatre ans.

Au cours de l’exercice 21, le revenu total de BSNL s’élevait à Rs 18 595 crore, en baisse de 2% en glissement annuel. Cependant, la société a pu réduire ses pertes à 7 441 crores de Rs contre 15 499 crores de Rs au cours de l’exercice 20. Cela s’explique en grande partie par la réduction des dépenses liées au personnel.

