BSNL demande l’approbation du gouvernement pour la mise à niveau des sites 3G vers la 4G

Mais une commande peut être passée à Nokia pour la mise à niveau de 13 533 sites dans les zones sud et ouest, ce qui coûtera Rs 567,35 crore.

Luttant pour concurrencer les opérateurs de télécommunications privés en l’absence de services 4G, l’entreprise publique BSNL a approché le gouvernement pour mettre à niveau ses équipements 2G/3G dans les zones sud et ouest, afin que les services 4G dans ces zones puissent être lancés en 3 à 4 mois. La décision de la société de solliciter l’approbation du gouvernement intervient après que la proposition de mise à niveau du réseau a été reportée par les candidats du gouvernement à son conseil d’administration lors de sa réunion du conseil le 23 juillet. Les administrateurs nommés par le gouvernement ont fait part de leurs préoccupations concernant les problèmes liés à la sécurité.

La majorité du réseau de BSNL a été déployée par deux fournisseurs : Nokia et ZTE. Mais comme ZTE est une société chinoise et n’est pas enregistrée auprès de l’autorité compétente, BSNL ne peut pas lui passer de commande pour une mise à niveau. BSNL étant une entreprise publique, doit suivre les règles financières générales révisées (GFR), qui interdisent la participation des entreprises chinoises aux appels d’offres publics, à moins qu’elles ne soient enregistrées auprès de l’autorité compétente. Mais une commande peut être passée à Nokia pour la mise à niveau de 13 533 sites dans les zones sud et ouest, ce qui coûtera Rs 567,35 crore.

La compagnie de téléphone a également obtenu une exemption unique du Secrétariat du Conseil de sécurité nationale (NSCS) pour la mise à niveau des sites 2G/3G vers la 4G par Nokia. L’approbation du gouvernement est cruciale pour la survie de BSNL, car son réseau pan-indien 4G par des entreprises nationales ne peut pas être déployé avant 18 à 20 mois dans le meilleur des cas. Le déploiement peut être encore retardé si les essais par les entreprises nationales ne peuvent pas être achevés d’ici octobre de cette année.

Face à une situation sombre, BSNL CMD PK Purwar a écrit au secrétaire aux télécommunications Anshu Prakash pour lui demander de fournir des conseils appropriés aux administrateurs du gouvernement siégeant à son conseil d’administration pour qu’ils donnent leur accord à la proposition de mise à niveau lors de la prochaine réunion du conseil d’administration de l’entreprise, qui se tiendra probablement. plus tard ce mois-ci.

« C’est le moyen le plus rentable d’étendre les services 4G et d’économiser des centaines de crores de dépenses d’investissement. L’ensemble de l’exercice de mise à niveau peut être achevé dans un délai le plus court de 3 à 4 mois sans perturber le réseau et les services existants », a déclaré Purwar dans la lettre, dont une copie a été vue par Financial Express.

Il faut mentionner que BSNL a été mandaté par le gouvernement pour utiliser un « noyau domestique ou un noyau indien » dans son réseau pour étendre les services 4G. En conséquence, BSNL a lancé un appel d’offres pour l’achat de 50 000 sites avec un noyau local et une lettre d’intention a déjà été délivrée à cinq fournisseurs, dont TCS, Tech Mahindra, HFCL, L&T et ITI. Les essais pour tester le noyau domestique sont en cours.

Mais comme le déploiement d’un réseau avec un cœur domestique prendra au moins 18 à 20 mois, la société souhaite mettre à niveau ses sites dans les zones sud et ouest, afin que les services 4G puissent être lancés au plus tôt.

« La mise à niveau proposée est de nature sporadique et trop limitée aux zones sud et ouest. La zone sud de BSNL contribue à elle seule à environ 40% des revenus générés par les services mobiles », a déclaré Purwar.

Le CMD a en outre déclaré qu’à l’ère des services de données, les abonnés mobiles BSNL sont confrontés à des problèmes de bande passante, ce qui a entraîné un énorme taux de désabonnement en raison de la non-disponibilité des services 4G. “Au cas où la mise à niveau vers la 4G ne se produirait pas, cela entraînerait des pertes graves et irréparables pour la clientèle de BSNL de manière permanente”, indique la lettre.

Dans le cadre du plan de relance, BSNL s’est, en principe, vu allouer 5 MHz de spectre supplémentaire pour lancer des services 4G sur une base panindienne, mais en raison du manque d’équipement, BSNL n’a pas pu aller au-delà de l’attribution du spectre 4G.

