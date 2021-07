BSNL déploie un forfait prépayé de Rs 447 avec 100 Go de données, sans plafond quotidien et autres avantages : vérifiez les détails

En complément du plan, des abonnements à BSNL Tunes et EROS NOW dont les utilisateurs peuvent profiter pendant toute la durée de validité du plan.

Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL), dans le but d’affronter la concurrence, a lancé un nouveau forfait prépayé d’une valeur de Rs 447 sans limite quotidienne de données Internet haut débit. La décision a été prise par la société soutenue par le gouvernement à la suite de plans similaires lancés par d’autres acteurs des télécommunications comme Reliance Jio, Airtel, VI, entre autres.

Le plan de recharge qui coûtera Rs 447 aux utilisateurs sera fonctionnel pour une période de validité de 60 jours et un total de 100 Go de données Internet haut débit a été offert avec le plan. Les utilisateurs du plan auront le pouvoir discrétionnaire d’utiliser leurs données de 100 Go selon leur convenance, sans limite de données quotidienne. En d’autres termes, les utilisateurs peuvent utiliser les données de 100 Go selon leurs besoins et leurs besoins plutôt que d’être dictés par le diktat quotidien de 1,5 Go ou 2 Go. Des plans similaires ont également été émis par d’autres acteurs des télécommunications. En plus du plan Rs 447, la société d’État a également publié deux nouveaux plans de recharge: les plans prépayés STV 247 et STV 1 999.

Rs 447 Plan

Comme spécifié ci-dessus, le plan s’étend sur une période de 60 jours au cours de laquelle les utilisateurs pourront dépenser un total de 100 Go de données en fonction de leurs propres besoins. A noter qu’une fois les 100 Go de données épuisés par l’utilisateur puis pour les jours restants du plan de recharge, le débit internet sera réduit à 80 KBPS. De plus, des fonctionnalités supplémentaires, notamment des appels gratuits et 100 sms par jour, sont également fournies dans le cadre du plan. En complément du plan, des abonnements à BSNL Tunes et EROS NOW dont les utilisateurs peuvent profiter pendant toute la durée de validité du plan.

Forfait Rs 247

Le forfait prépayé Rs 247 est plus ou moins une version plus petite du forfait prépayé Rs 447 avec une validité du forfait de 30 jours au total et des données Internet totales de 50 Go fournies dans le cadre du forfait. Des appels vocaux et 100 sms/jour couplés à un abonnement gratuit à BSNL Tunes et EROS NOW seront également fournis dans le cadre du plan.

Plan Rs 1999

Dans le plan Rs 1999, la validité de la recharge s’étend sur un an et le total des données Internet offertes dans le cadre du plan représente 500 Go d’Internet. Dans le but d’attirer plus de consommateurs vers ce plan d’un an, la société a également annoncé que les utilisateurs qui souscriront à ce plan recevront également 100 Go de données supplémentaires, soit un total de 600 Go de données haut débit. Les autres avantages associés à ce plan restent les mêmes, notamment les appels gratuits, 100 SMS/jour et l’accès à EROS NOW.

