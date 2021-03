BSNL fait signe à DoT pour un appel d’offres hybride 4G

Selon des sources, le DoT recherchera désormais l’approbation du groupe technologique habilité (ETG), dirigé par le conseiller scientifique principal K VijayRaghavan, afin que BSNL puisse lancer un appel d’offres en deux parties.

Le département des télécommunications (DoT) a accepté en principe la proposition de Bharat Sanchar Nigam (BSNL) de scinder son appel d’offres pour le déploiement des services 4G en deux parties. La société d’État qui fait face à des retards dans la publication d’un nouvel appel d’offres depuis que le premier a été annulé en mars de l’année dernière, avait suggéré que dans le cadre de la scission, la partie A comprenant 50 000 sites devrait être strictement réservée aux fournisseurs nationaux.

En parallèle, il devrait être autorisé à lancer un autre appel d’offres – la partie B – pour les 50 000 sites restants, ce qui devrait ressembler à l’appel d’offres habituel auquel des entreprises mondiales comme Nokia, Ericsson et d’autres pourraient participer. Il avait suggéré que si, au moment de l’évaluation technique de l’offre de la partie B, si l’un des fournisseurs indiens était en mesure de mener à bien les essais de sa technologie (preuve de concept), il pourrait également y participer.

Selon des sources, le DoT recherchera désormais l’approbation du groupe technologique habilité (ETG), dirigé par le conseiller scientifique principal K VijayRaghavan, afin que BSNL puisse lancer un appel d’offres en deux parties.

L’approbation du DoT est venue parce que BSNL lui avait écrit que sa survie dépendait du déploiement précoce des services 4G et jusqu’à présent, il n’y avait pas de noyau indien prouvé disponible. Il avait dit qu’il appréhendait qu’en dehors de TCS, qui s’est lié avec C-DoT pour développer un noyau, d’autres pourraient ne pas réussir. Même si les fournisseurs nationaux réussissaient dans les essais, ils prendraient plus de temps pour produire les quantités requises, ce qui retarderait davantage le déploiement de ses services 4G.

La BSNL avait déclaré que, conformément à la manifestation d’intérêt qu’elle avait exprimée, les entreprises devaient terminer les essais en 4 mois, mais à l’exception de TCS, la plupart des entreprises avaient demandé une prolongation du délai de 6 à 8 mois.

La société avait déclaré qu’elle prévoyait le déploiement de la 4G dans un délai de 10 mois après la réussite des essais par des entreprises locales. En supposant que PoC soit achevé avec succès en quatre mois, le réseau pourrait être déployé 14 mois après cette date. Mais, au cas où la PoC ne serait pas achevée dans les délais spécifiés, les délais de déploiement seraient également prolongés.

Le problème pour BSNL s’est posé car un comité nommé par le gouvernement avait recommandé que le cœur du réseau 4G soit construit par des fournisseurs nationaux sous un modèle d’intégrateur de système et non par des entreprises mondiales comme Ericsson ou Nokia. En outre, le DPI ou la licence / le droit d’auteur pour le code source du logiciel doit être la propriété d’une société indienne et elle doit disposer d’un accès et d’une licence illimités et irrévocables pour modifier le code source et fournir un support logiciel pour toutes les versions futures du logiciel. Le code source doit être déposé sur un compte séquestre et doit être le même que la version déployée sur le terrain.

