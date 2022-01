BSNL offrant jusqu’à 90 jours de validité supplémentaire sur ce plan de recharge prépayé : Détails, avantages

L’offre promotionnelle s’applique uniquement au cercle du Tamil Nadu.



Bonne nouvelle pour BSNL les abonnés! Les abonnés de Bharat Sanchar Nigam Limited peuvent désormais profiter d’une validité supplémentaire pouvant aller jusqu’à 90 jours sur le plan de recharge prépayé de Rs 2 399.

Avec la validité supplémentaire, le plan de recharge de Rs 2 399 BSNL devient valable pour un total de 455 jours, soit plus que les 365 jours existants. Le plan Rs 2 399 sera soutenu par des appels vocaux locaux et STD illimités et 3 Go de données haut débit par jour. Les abonnés auront également un accès gratuit à BSNL Tunes, suivi de l’accès au contenu populaire disponible via Eros Now.

Cependant, l’offre promotionnelle du forfait prépayé Rs 2 399 s’applique uniquement au cercle du Tamil Nadu. Il s’agit d’une offre à durée limitée valable jusqu’au 15 janvier 2022. BSNL Haryana proposait une offre similaire, mais avec une validité prolongée de 60 jours, jusqu’au 31 décembre 2021.

Avantages du plan de recharge prépayé Rs 2 399 BSNL

Le plan de recharge prépayé Rs 2 399 BSNL comprend un ensemble d’avantages tels que des appels sortants illimités, 100 SMS par jour, une allocation de données haut débit quotidienne de 3 Go, entre autres. En cas de dépassement des données haute vitesse données, la vitesse chutera automatiquement à 80 Kbps en vertu de la politique d’utilisation équitable (FUP) de l’opérateur.

La société proposera également des services à valeur ajoutée, notamment BSNL Tunes avec des options de changement de chanson illimitées, en plus d’offrir un abonnement Eros Now lucratif.

BSNL propose également une offre supplémentaire sur la recharge d’un forfait prépayé de Rs 1498, valable 365 jours. Le plan offre aux utilisateurs des appels vocaux illimités, un service de 100 SMS par jour et 2 Go de données haut débit par jour.

De même, il y a un autre Rs. Plan de recharge prépayé de 1 999 comprenant des appels vocaux illimités, 100 SMS par jour et 500 Go de données haut débit pendant 365 jours.

