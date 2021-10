BSNL offre jusqu’à 4 mois d’Internet haut débit gratuit à ces utilisateurs ; vérifier les détails

BSNl avait déjà offert un service haut débit gratuit à son cercle du Maharashtra en février de l’année dernière

Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) offre quatre mois de service haut débit gratuit à ses clients utilisant son client Bharat Fibre et ligne d’abonné numérique (DSL). L’offre est également applicable aux abonnés BSNL Broadband over WiFi et fixes dans toute l’Inde. Bharat Fiber prévoit d’offrir le même tarif dans tous les cercles, à l’exception du cercle d’Andaman et de Nicobar. Le plan de fibre jusqu’au domicile commence à Rs 499.

En outre, BSNL fournira quatre mois de service haut débit gratuit à ses clients DSL, Bharat Fibre, BBoWiFi et fixes pour le paiement de 36 mois de loyer à la fois. Avec ce plan, BSNL obtiendra 40 mois de service pour 36 mois. Les clients haut débit payant un loyer anticipé pendant 24 mois bénéficient de trois mois de service gratuit de bSNL. Les abonnés qui optent pour une location anticipée de 12 mois bénéficient également d’un service gratuit pendant un mois supplémentaire.

Pour profiter de l’offre, les clients peuvent appeler le numéro sans frais 1800003451500 ou visiter leur centre de service client le plus proche, comme détaillé sur le site BSNL.

BSNl avait déjà offert un service haut débit gratuit à son cercle du Maharashtra en février de l’année dernière, qui est désormais disponible sur une base panindienne. Pour proposer les mêmes offres de location dans tout le pays, à l’exception du cercle d’Andaman et Nicobar, BSNL a également régularisé les forfaits haut débit Bharat Fibre.

Kerala Telecom rapporte que le changement s’applique à tous les plans de fibre Bharat qui commencent à partir de Rs. 449 et montez à Rs. 1 499. Le plan Disney+Hotstar Premium existant a été abandonné.

