BSNL prolonge la validité des abonnés existants de deux mois et ajoute 100 minutes de conversation gratuite au milieu de la crise de la pandémie et du cyclone Tauktae

BSNL offre une validité supplémentaire de 2 mois

Les abonnés prépayés de Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) peuvent désormais bénéficier d’une extension de validité gratuite qui a expiré le ou après le 1er avril. Ces avantages gratuits sont offerts aux abonnés qui ont été touchés par la deuxième vague de Covid-19 et n’ont pas pu recharger davantage en raison de restriction de mouvement ou autres difficultés comme le cyclone Tauktae, a déclaré le fournisseur de services de télécommunications. Les abonnés prépayés concernés bénéficieront de 100 minutes de conversation gratuite pour passer des appels avec une extension de validité.

La validité dure maintenant jusqu’au 31 mai pour les abonnés BSNL concernés afin de leur permettre de continuer à recevoir des appels entrants pendant cette situation de crise. Ils peuvent en outre utiliser le temps de conversation de 100 minutes avant le 31 mai pour passer des appels d’urgence. Le président et directeur général de BSNL a exhorté les abonnés à se recharger en ligne et à ne pas compter sur les magasins de détail lorsque les États annoncent des verrouillages.

Dans un communiqué, la société a demandé aux utilisateurs d’utiliser l’application mobile MyBSNL, le site Web BSNL et d’autres services de portefeuille populaires pour la recharge et de bénéficier également d’une réduction de 4% sur la recharge à partir de l’application MyBSNL.

Le mois dernier, BSNL BSNL a prolongé la validité de son plan illimité populaire, un bon tarifaire spécial de Rs 398, les abonnés peuvent désormais profiter du forfait jusqu’au 8 juillet, par opposition au 9 avril comme date de fin. Avec ce STV, les utilisateurs peuvent obtenir des données haut débit illimitées sans plafond FUP, des appels vocaux illimités dans la zone de service sous licence et vers des réseaux nationaux comme MTNL à Delhi et Mumbai Circle. Le forfait comprenait également 100 SMS par jour à utiliser dans les 30 jours

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.