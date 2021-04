BSNL prolonge le plan prépayé populaire Rs 398 pour 90 jours supplémentaires, voici tous les avantages

La société qui est très endettée a également introduit trois nouveaux plans haut débit DSL qui ont été évalués à Rs 299, Rs. 399 et Rs. 555. Tous les trois plans Internet sont livrés avec une vitesse de 10 Mbps.

La société de télécommunications publique Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) a étendu son plan de bons prépayés à un tarif spécial de 398 roupies pour ses clients. Le plan spécial de bons prépayés a été lancé par la société en janvier sur une base promotionnelle et devait se terminer le 9 avril. La société a maintenant prolongé le plan de recharge de 90 jours, permettant à davantage de ses clients de continuer à bénéficier des avantages du plan. Conformément à la récente décision prise par l’entreprise, le plan de recharge se terminera désormais le 8 juillet.

Avantages du plan Rs 398

La décision d’étendre le plan tarifaire a été annoncée par la société depuis son compte Twitter à Chennai. Les avantages du plan de recharge spécial restent les mêmes. Le plan de recharge qui arrivait à son terme le 9 avril a maintenant été prolongé du 10 avril au 8 juillet avec tous ses avantages.

Le plan offre des données Internet haut débit illimitées sans aucune limite FUP, des services d’appels vocaux illimités, ainsi que 100 sms par jour. Le plan reste valable pour un total de 30 jours. En annonçant la décision, la société a également déclaré que le plan est uniquement censé être utilisé pour un usage personnel et non pour un télémarketing ou un usage commercial non autorisé. Cependant, le plan de recharge ne peut pas être utilisé par les clients pour effectuer des appels internationaux, des appels sur des numéros premium, des numéros IN, entre autres.

La société qui est très endettée a également introduit trois nouveaux plans haut débit DSL qui ont été évalués à Rs 299, Rs. 399 et Rs. 555. Tous les trois plans Internet sont livrés avec une vitesse de 10 Mbps. Il est pertinent de noter que la vitesse Internet des nouveaux plans haut débit DSL est plus lente que celle offerte par la société dans le cadre de ses plans Bharat Fiber de BSNL.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.