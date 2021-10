BSNL rend ses plans de recharge prépayés Rs 56, Rs 57 et Rs 58 encore plus abordables ; vérifier les détails

Les changements ont été étendus à d’autres cercles du BSNL, notamment Chhattisgarh, Chennai, Daman et Diu, Gujarat, Haryana et Andhra Pradesh, entre autres.

La société d’État Bharat Sanchar Nigam Limited, dans une décision favorable aux clients, a réduit le prix de son plan de recharge prépayé à faible coût de Rs 56, Rs 57 et Rs 58. Cette décision vise à rendre les plans plus abordables pour les clients, fidéliser sa clientèle et étendre sa présence. En ce qui concerne les spécifications des plans de recharge concernés, le plan de recharge Rs 56 offrait à ses abonnés 5 600 secondes de temps de conversation pendant huit jours, le plan Rs 57 offrait 10 Go d’Internet haut débit avec une validité de 10 jours. En revanche, le plan de recharge Rs 58 permettait à ses utilisateurs d’activer ou de prolonger la validité de leur roaming international pour une durée de 30 jours.

La baisse signalée du prix des trois plans a d’abord été mise en œuvre dans la région du Kerala et a été mise en lumière par KeralaTelecom.info. L’entreprise, après avoir informé ses clients basés au Kerala des changements, a maintenant mis en œuvre le plan dans tout le pays. Les changements ont été étendus à d’autres cercles du BSNL, notamment Chhattisgarh, Chennai, Daman et Diu, Gujarat, Haryana et Andhra Pradesh, entre autres.

Nouveau prix des forfaits prépayés

L’ampleur de la baisse du prix des forfaits prépayés se situe peu dans la fourchette de Rs 1 à Rs 2. Le plan de recharge Rs 58 sera désormais disponible à Rs 57 tandis que le plan de recharge Rs 57 sera disponible à Rs 56. La baisse sur Rs 56 plan de recharge est de Rs 2 et coûtera désormais aux clients Rs 54 seulement. Les avantages associés à chaque plan de recharge resteront les mêmes, conformément à la décision prise par l’entreprise. La société n’a apporté aucune modification à la période de validité des plans de recharge concernés.

Les utilisateurs souhaitant profiter des plans de recharge réduits pourront voir les taux de recharge révisés sur les portails de recharge ainsi que les applications de portefeuille de paiement. Le prix mis à jour des plans de recharge a également été mis à jour sur l’application My BSNL et le site officiel de la société de télécommunications. Alternativement, les clients BSNL peuvent envoyer un SMS au 123 à partir de leur numéro BSNL et obtenir des informations mises à jour sur les plans de recharge.

