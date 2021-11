BSNL réorganise le forfait prépayé Rs 187 avec 2 Go de données quotidiennes, plus d’avantages : Détails

BSNL a également révisé ses forfaits prépayés au prix de Rs 56, Rs 57 et Rs 58 le mois dernier pour améliorer l’abordabilité. (Déposer)

La société d’État Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) a révisé son forfait prépayé à Rs 187 pour offrir une validité de 28 jours au lieu des 24 jours précédents.

La société de télécommunications a également révisé l’avantage de données quotidiennes du plan. Le forfait Rs 187 est l’un des nombreux forfaits prépayés avec appels illimités – les autres étant Rs 147, Rs 247 et Rs 447 – proposés par la compagnie de téléphone d’État.



La nouvelle grille tarifaire de ses forfaits prépayés a été publiée sur Twitter par la succursale de BSNL au Kerala. La carte des tarifs montrait les avantages révisés du forfait prépayé Rs 187, qui continuera à offrir des appels vocaux illimités. Les appels vocaux illimités incluent les appels locaux et STD ainsi que l’itinérance sur les réseaux, y compris MTNL à Mumbai et à Delhi.

Parallèlement, il regroupera 2 Go de données quotidiennes. Une fois le plafond de données quotidien dépassé, BSNL limitera la vitesse de l’Internet mobile à 80 Kbps. Le forfait comprend également 100 SMS par jour vers n’importe quel réseau, même en itinérance à Mumbai et à New Delhi. Le plan propose également des sonneries PRBT gratuites.

BSNL a révisé ses plans à bas prix – Rs 56, Rs 57 et Rs 58 – le mois dernier. Il a réduit les prix pour rendre les plans plus abordables. À la suite de la révision, BSNL a fixé le prix du plan de recharge Rs 58 à Rs 57, le plan Rs 57 à Rs 56 et le plan Rs 56 à Rs. 54. Cependant, malgré la baisse des prix, il a conservé les avantages groupés qui accompagnaient les plans à faible coût. La validité des plans prépayés a également été conservée.

Selon le dernier rapport d’abonnement de la Telecom Regulatory Authority of India, le nombre d’abonnés sans fil de BSNL a diminué de 60 439 abonnés en août. La part de marché de la compagnie de téléphone d’État au 31 août était de 9,63 %. BSNL a une base d’abonnés actifs de 57,15 millions.

