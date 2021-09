BSP, un parti « sarva samaaj », pas seulement pour les Dalits et les minorités : Sudhindra Bhadoria

Le porte-parole national du BSP, Sudhindra Bhadoria, a déclaré que le parti n’était pas seulement pour les Dalits et les OBC, mais pour toutes les castes et communautés.

Quatorze ans après que l’ingénierie sociale dalit-brahmane du parti Bahujan Samaj lui ait valu une écrasante majorité pour la première fois dans l’Uttar Pradesh, le parti semble de nouveau miser sur la formule éprouvée tout en cherchant à capitaliser sur la perception de la communauté brahmane. mécontentement d’avoir été mis à l’écart par un gouvernement « pro-Thakur » dirigé par Yogi Adityanath.

Avec moins de six mois avant les élections tant attendues de l’Assemblée, BSP s’est lancé dans une “Mission Brahmane” avec le chef du parti Mayawati promettant à la communauté qu’elle travaillerait pour protéger ses intérêts et lui assurer la sécurité, si elle était élue au pouvoir pour le première fois.

S’adressant à FinancialExpress.com, le porte-parole national du BSP, Sudhindra Bhadoria, a déclaré que le parti n’était pas seulement pour les Dalits et les OBC, mais pour toutes les castes et communautés.

« Le BSP a été une force pour les Dalits, les exploités, les démunis, les femmes et les minorités, mais à part cela, notre devise a toujours été que nous sommes un parti de ‘sarva samaaj’, nous sommes un parti de ‘sarvajan hitay sarvajan sukhay’. Lorsque Mayawati ji est devenu ministre en chef en 2007, les gens de la classe « Prabuddha » ont voté pour nous en grand nombre. Toutes les castes ont voté pour nous, c’est pourquoi nous avons obtenu le nombre maximum de voix, à la fois en termes de pourcentage et de sièges, et nous avons formé un gouvernement majoritaire », a déclaré Bhadoria.

« Donc, même si nous arrivons après 10 ans et prétendons revenir au pouvoir, toutes les communautés…. ont été connectés avec nous », a-t-il ajouté.

Le parti a engagé la bataille juridique pour obtenir la libération sous caution de la veuve de 17 ans du neveu du gangster brahmane Vikas Dubey, Amar, qui a également été abattu lors d’une rencontre après le massacre de Bikru. Le visage brahmane de BSP et l’avocat principal Satish Mishra demanderont la libération de l’épouse d’Amar, Khushi Dubey, une mineure, qui est actuellement hébergée dans un centre pour mineurs à Barabanki.

Le secrétaire général national du BSP, Satish Chandra Mishra, s’exprimant récemment à The Idea Exchange of The Indian Express, a allégué que les brahmanes et les dalits souffrent sous le gouvernement actuel de Yogi Adityanath et a déclaré qu’ils voulaient que le BSP revienne au pouvoir.

Le BSP, qui a terminé deuxième derrière le SP dirigé par Mulayam Singh Yadav en 2002 avec 98 sièges (23,06 % des voix), a réalisé des gains importants en 2007, en obtenant 206 sièges avec 30,43 % de voix en grignotant 3,11 % des voix du BJP et 3 % du Congrès. vote, qui était le vote traditionnel des brahmanes fidèles des deux partis.

L’ingénierie sociale Dalit-Brahmane gagnante du BSP en 2007, dont les fondations étaient posées par Satish Chandra Mishra depuis 2005, a été popularisée par des slogans tels que « Brahmin Shankh Bajayega Haathi Badhta Jaayega » et « Haathi Nahi Ganesh Hain Brahma Vishnu Mahesh Hain ». On est loin en effet du slogan de Mayawati à l’époque où elle évoluait encore en tant qu’homme politique : « Tilak, Tarazu aur Talwar, Inko maaro joote Chaar » !

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.