BSV est devenu la dernière victime d’une attaque à 51% Crypto new media

Bitcoin SV (BSV) – une monnaie qui a émergé il y a quelques années grâce à une fourchette dure de bitcoin cash – a fait l’objet d’une attaque à 51%. Les analystes affirment que l’attaque pourrait avoir été une tentative de détruire complètement l’actif. Bitcoin SV a maintenant chuté de plus de cinq pour cent.

BSV est attaqué

Une attaque à 51% se produit généralement entre les mains d’un mineur ou de mineurs qui cherchent à tirer profit d’une manière ou d’une autre de la blockchain d’un actif particulier. Les personnes impliquées tentent de submerger le réseau de la devise et de réorganiser le dossier de la transaction, ce qui peut généralement conduire à la double dépense des pièces. Cela conduit à la valeur des unités devenant nulle et non avenue.

Lucas Nuzzi – chef de produit de données réseau chez Coin Metrics – a été l’un des premiers à annoncer l’attaque contre les médias sociaux, écrivant dans un tweet récent :

BSV traverse une attaque massive de 51%. Après une tentative d’attaque hier, une puissance de hachage sérieuse a été déclenchée aujourd’hui à 11h46 et les attaquants réussissent. Il y avait beaucoup de confusion entre les pools miniers après l’attaque, mais un seul bloc 14 (réussi) [reorganization] depuis le début de l’attaque.

51% des attaques ne sont pas particulièrement courantes, bien qu’elles se produisent sur certains des réseaux de crypto-monnaie les plus connus au monde. Bitcoin lui-même a été victime d’une telle attaque en 2014. Cette fois-ci, Bitcoin SV a fini par être divisé en trois entités distinctes, qui étaient toutes exploitées en même temps.

Steve Shadders – le directeur de la technologie de nChain – a discuté des détails spécifiques de l’événement :

Comme indiqué, cette dernière attaque a créé trois forks malveillants contenant des tentatives substantielles de double dépense. Les deux premiers ont été repoussés avec succès par des mineurs honnêtes choisissant de rejeter les doubles dépenses frauduleuses conformément au livre blanc Bitcoin. La troisième chaîne est beaucoup plus petite, seulement 13 blocs, que les mineurs sont en train de renverser car elle est beaucoup plus récente. Bien que le motif ne soit pas tout à fait clair à l’heure actuelle, il semble probable qu’il ne s’agisse que de vol et de profit, et le fait que nous puissions désormais repousser de telles actions est très encourageant. Il a permis de sécuriser les échanges, cibles de ces tentatives de fraude, et est totalement conforme au livre blanc.

Se débarrasser du faux nœud

La Bitcoin Association a publié une déclaration qui se lit comme suit :

En réponse à l’attaque de réorganisation en cours sur le réseau BSV, Bitcoin Association recommande que les opérateurs de nœuds marquent la chaîne frauduleuse comme invalide. Cela ramènera immédiatement votre nœud à la chaîne prise en charge par des mineurs honnêtes et verrouillera la chaîne de l’attaquant… BSV est une menace pour les autres soi-disant crypto-monnaies car il fait ce que le bitcoin a toujours été censé faire.

Bitcoin SV a vu le jour en 2018. Gouvernée par Craig Wright, la monnaie s’est efforcée de s’établir comme un réseau de paiement mondial plutôt que comme une monnaie.

