Martin Lewis offre des conseils sur le haut débit à l’appelant de This Morning

Pendant ce temps, un militant pour les droits des personnes âgées au Royaume-Uni a averti que dans certains cas, cela pourrait même être « une question de vie ou de mort ». Les téléphones fixes traditionnels sont abandonnés au profit de combinés numériques alimentés à l’électricité dans le cadre du passage au numérique de BT, prévu pour 2025.

En conséquence, les ménages auront besoin d’un accès Internet pour passer des appels, ce qui signifie que le service serait perdu en cas de panne de courant.

Les directives de l’Ofcom de surveillance des télécommunications exigent que BT s’assure que les clients peuvent contacter les services d’urgence en cas de coupure de courant de plus d’une heure.

Mais on ne sait pas comment cela sera réalisé dans le cas de toute personne qui perd l’accès à partir d’un téléphone Internet, ou qui n’a pas de téléphone portable ou de signal.

Le retraité Will Gavin, 83 ans, a déclaré à Express.co.uk : « C’est une idée vraiment stupide. Cela causera toutes sortes de problèmes. Pas seulement aux personnes âgées.

« Comme Victor Meldrew avait l’habitude de dire à propos de choses idiotes comme celle-ci ‘Je ne peux pas y croire.’

Le gouvernement de Boris Johnson a été invité à s’intéresser au passage au haut débit de BT (Image: GETTY)

Les combinés fixes traditionnels sont progressivement supprimés (Image: GETTY)

« Les lignes fixes sont fiables : je déteste moi-même les mobiles, ils n’arrêtent pas de manquer de jus et je perds toujours le mien.

« Et c’est un changement très dangereux qui est prévu. Chaque fois que nous avons une coupure de courant, Internet tombe en panne, même si vous l’avez.

Dans tout type d’urgence majeure, des millions de personnes risquaient d’être empêchées de contacter l’aide, a suggéré M. Gavin.

Il a ajouté : « Je ne pense pas qu’une entreprise privée devrait avoir le pouvoir de retirer un service public. J’espère que le gouvernement mettra le pied à terre.

« Cette idée n’a tout simplement pas pu être réfléchie. Y a-t-il eu une sorte de consultation publique?

LIRE LA SUITE: Des milliers de Britanniques touchés par l’effondrement de DEUX autres entreprises énergétiques

Député travailliste de Bristol North West Darren Jones MP (Image: Parliament TV)

Dennis Reed, directeur de Silver Voices, a déclaré à Express.co.uk : « C’est très inquiétant en termes de ce qui se passe, mais je pense que pour donner une autre perspective, il s’agit d’un changement majeur pour l’infrastructure de notre pays.

« Ces dernières années, tous les ménages ont essentiellement compté sur la ligne fixe. De toute évidence, ils ne sont plus autant utilisés qu’avant, mais les personnes âgées comptent toujours sur eux.

Adressant ses inquiétudes à l’administration du Premier ministre Boris Johnson, M. Reed a demandé : « Où est le gouvernement dans tout cela ? Il devrait y avoir un plan national convenu entre les principaux fournisseurs, BT et le gouvernement sur la manière dont cela va se dérouler, le calendrier et les mesures qui seront mises en place pour protéger ces qui dépendent des lignes fixes pour le moment.

« L’idée existe depuis quelques mois maintenant et le gouvernement est assis sur le dos et n’a fait aucune déclaration à ce sujet à ce que je sache. »

À mesure que 2025 approchait, les personnes âgées deviendraient inévitablement de plus en plus inquiètes du changement imminent, a souligné M. Reed.

A NE PAS MANQUER

La France se vante de pouvoir « paralyser l’économie britannique » – la querelle de la pêche explose [REPORT]

Les pourparlers sur le Brexit sont au bord du gouffre alors que l’UE refuse de céder – Le compte à rebours de l’A16 commence [INSIGHT]

Eurotunnel bloqué par des pêcheurs français furieux [REACTION]

Le Premier ministre Boris Johnson discute sur son mobile (Image: GETTY)

Des inquiétudes ont été exprimées concernant la difficulté à contacter les services d’urgence (Image: GETTY)

«À mesure que la date limite approche, les personnes âgées s’inquiètent de plus en plus de ce qui va arriver à leur ligne fixe.

« L’accès à Internet, comme nous le savons tous, vous le savez, a des trous. L’accès à Internet peut être interrompu pendant une période prolongée, et c’est extrêmement ennuyeux.

« Mais c’est aussi extrêmement préoccupant et je ne pense pas qu’il soit exagéré de dire que cela pourrait être une question de vie ou de mort.

« Et c’est pourquoi j’exhorte le gouvernement à faire connaître cela et à dire ce qu’il fait pour protéger les gens. »

Le député travailliste de Bristol North West Darren Jones, président du Groupe parlementaire multipartite (APPG) sur Internet, les communications et la technologie, a déclaré à Express.co.uk : « Passer le Royaume-Uni à un réseau de téléphonie numérique présente des avantages évidents, mais il risque de couper les gens qui dépendent le plus de leurs lignes fixes traditionnelles existantes.

Comparaison des âges de la retraite dans les États membres de l’UE (Image : Express)

« Le passage au numérique devra aller de pair avec la garantie de pouvoir passer des appels d’urgence en cas de coupure de courant, en s’assurant que les nouveaux internautes comprennent ce nouveau système et en connectant les 1,5 million de foyers au Royaume-Uni encore sans haut débit. J’aimerais voir un plan de transition et travailler avec BT pour garantir que tout le monde bénéficie des nouvelles technologies.

L’Ofcom estime que 1,5 million de foyers n’ont actuellement pas accès à Internet.

Le basculement de BT, Digital Voice, a débuté en 2019, avec deux millions de lignes fixes converties à ce jour.

Un porte-parole de BT a déclaré à Express.co.uk : « Nous avons mis à niveau les lignes fixes du pays vers Digital Voice depuis l’année dernière et avons déjà plus d’un million de clients bénéficiant des avantages qu’il apporte, y compris les appels haute définition.

« Nous déployons cette mise à niveau de manière échelonnée. Les clients qui n’ont qu’une ligne fixe ne passeront pas à la voix numérique avant la fin de 2023 et n’auront pas à souscrire à un service haut débit à moins qu’ils ne le souhaitent. »

Les changements interviennent dans le cadre du passage à la technologie à large bande (Image : GETTY)

Il a ajouté : « Nous sommes fiers du soutien que nous offrons à nos clients vulnérables. Depuis 2018, nous travaillons avec des fournisseurs d’alarmes et de pendentifs de santé, et beaucoup ont maintenant une solution qui fonctionne sur la nouvelle ligne numérique.

« Si un client est sujet aux coupures de courant et n’a aucun moyen de passer un appel en cas d’urgence, il existe des packs de batteries qui peuvent alimenter votre équipement pendant plus d’une heure. Nous les fournirons gratuitement aux clients signalés comme vulnérables sur notre système. Si un client a des inquiétudes, il doit nous en parler et nous trouverons une solution qui lui convient.

Un porte-parole de DCMS a déclaré : « L’industrie du téléphone a décidé de mettre à niveau progressivement son ancien réseau à base de cuivre en raison de son manque de fiabilité croissant.

« Le régulateur du secteur, l’Ofcom, s’efforce de garantir que les consommateurs, en particulier les personnes vulnérables, sont protégés et préparés pour la mise à niveau.

« Les entreprises de télécommunications ont l’obligation réglementaire de fournir aux clients l’accès aux services d’urgence en cas de coupure de courant.