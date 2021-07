BT britannique mettra fin à la prise en charge de la 3G dans deux ans ; L’iPhone 12 a contribué à la croissance du marché de la 5G

Le britannique BT a annoncé qu’il supprimerait progressivement la 3G au cours des deux prochaines années, car il maintient son intention d’étendre la 5G à l’ensemble du pays d’ici 2028, rapporte ..

Selon Marc Allera, PDG de BT Consumer, le trafic a plus que quadruplé sur son réseau 5G depuis octobre, date du lancement de l’iPhone 12.

“EE est le premier opérateur à fixer un calendrier pour arrêter de prendre en charge les services 3G au début de 2023, les clients étant encouragés à s’en éloigner dans une transition progressive dans les mois à venir”, a-t-il déclaré dans une présentation en ligne.

BT a également déclaré que son réseau 5G couvrirait 50% de la population britannique d’ici début 2023, car il a quatre ans d’avance sur l’objectif du gouvernement.

D’ici 2028, selon ses prévisions, le réseau 5G d’EE couvrirait plus de 90 % de la Grande-Bretagne.

Aux États-Unis, quelque chose de similaire s’est produit, car Verizon a déclaré qu’il éliminerait progressivement la 3G à la fin de 2022. L’opérateur aide actuellement ses clients possédant un téléphone 3G à passer à un smartphone 4G ou même compatible 5G.

Depuis 2016, nous avons déclaré publiquement que nous déclassions activement notre réseau 3G CDMA. Initialement, nous avions annoncé la fermeture de notre réseau 3G en 2019. Cependant, nous avons prolongé notre date de fermeture – d’abord jusqu’à fin 2020 et maintenant jusqu’à fin 2022 – afin de prendre soin de nos clients et de leur donner tous les efforts possibles. afin de minimiser les interruptions de service à mesure qu’ils passent à des technologies plus récentes et plus avancées.

Alors qu’Apple prépare son prochain iPhone phare, la société contribuera à populariser encore plus la 5G. En février, une étude du fournisseur de tests de vitesse Ookla et M Science qui a examiné les smartphones 5G les plus populaires aux États-Unis, a déclaré que l’iPhone 12 Pro Max était devenu le choix le plus populaire. Notamment, la gamme iPhone 12 faisait également partie des trois premiers des cinq premiers de l’étude.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :