BT nomme Adam Crozier, ancien PDG d’ITV et FA, au poste de président

BT nommera Adam Crozier au poste de président en décembre, en espérant que son record de redressement d’organisations dans de multiples secteurs aidera son propre réseau et ses restructurations opérationnelles.

La société investit actuellement massivement dans des réseaux entièrement en fibre et 5G, tandis que son programme de modernisation prévu la verra quitter son siège social de Londres St Paul au profit d’un nouveau siège social et baser ses opérations sur une trentaine de sites à travers le Royaume-Uni.

Le programme entraînera également la suppression de 13 000 emplois, principalement dans les fonctions de back office et middle management, avec de nouveaux postes créés dans l’ingénierie et le service client.

Grève de BT évitée

On espère que les changements permettront d’économiser 1,3 milliard de livres sterling, permettront à l’entreprise la plus rationalisée de réagir plus rapidement aux tendances du marché et lui permettront de se rapprocher des clients.

Des rapports plus tôt cette année ont suggéré que le PDG Philip Jansen, qui a rejoint en 2018, était devenu frustré par le rythme de la transformation et voulait un nouveau président en place. BT a nié les allégations selon lesquelles Jansen avait menacé de démissionner, mais du Plessis a annoncé sa retraite en mars.

Crozier est actuellement président de Whitbread, d’ASOS et de Kantar Group, tandis qu’il est également administrateur non exécutif de Sony Corporation. Il est également un ancien directeur général de la Football Association, d’ITV et de Royal Mail, des organisations où il est reconnu pour avoir mis en œuvre de nouvelles stratégies qui ont contribué à la modernisation.

« Adam est le choix unanime du conseil d’administration », a déclaré Iain Conn, directeur indépendant principal de BT. « Il possède une expérience significative dans la direction de conseils d’administration de sociétés ouvertes, le développement d’équipes et la gestion de parties prenantes et apporte une solide expérience en transformation et en exploitation dans des rôles de direction à grande échelle. »

« C’est un honneur de rejoindre le conseil d’administration de BT et de succéder à Jan en tant que président », a ajouté Crozier. « BT est une entreprise extrêmement importante, avec un rôle essentiel à jouer dans la création de réseaux et de services numériques pour soutenir l’avenir du Royaume-Uni. J’ai hâte de travailler avec le conseil d’administration, Philip et son équipe de direction pour créer de la valeur pour toutes nos parties prenantes. »

Crozier rejoindra BT le 1er novembre et prendra ses nouvelles fonctions le 1er décembre.