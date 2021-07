BT «sur la bonne voie» pour la croissance alors qu’il accepte un accord avec Microsoft

BT affirme qu’il est fermement sur la voie de la croissance malgré une baisse des revenus au premier trimestre, soulignant l’élan de ses programmes de modernisation et de renforcement du réseau ainsi qu’un partenariat élargi avec Microsoft qui devrait renforcer son offre commerciale.

Les revenus ont chuté de 3 % à 5,1 milliards de livres sterling, tandis que les bénéfices avant impôts ont diminué de 4 % à 536 millions de livres sterling malgré une augmentation de 3 % de la rentabilité.

Comme cela a été le cas ces derniers temps, la croissance des revenus des consommateurs et des grossistes a été compensée par des conditions de marché difficiles dans ses divisions du secteur public, des entreprises et mondiales.

Grève de BT évitée

Cependant, BT pense que sa restructuration à long terme montre déjà des signes de progrès, tandis que la société a augmenté son objectif de déploiement complet de la fibre à 25 millions de propriétés d’ici 2026 et son objectif de couverture 5G à 90 % de la masse continentale du Royaume-Uni d’ici 2028.

Jusqu’à présent, Openreach a connecté cinq millions de foyers et d’entreprises à la fibre optique avec un million d’abonnements auprès de tous les fournisseurs de services de communication (CSP). Entre-temps, des mesures ont été prises pour retirer les services vocaux analogiques et il est prévu de désactiver le réseau EE 3G d’ici 2023.

« Notre performance opérationnelle est restée solide et notre EBITDA a augmenté au cours des trois premiers mois de l’année, reflétant l’amélioration des échanges dans la plupart de nos activités et les avantages positifs de nos plans de modernisation de BT », a déclaré Philip Jansen, PDG de BT.

« Nous allons de l’avant avec nos programmes de construction de réseau… Nous avons également conclu un accord de partenariat avec notre plus grand syndicat, le CWU, nous permettant de maintenir nos plans de modernisation sur la bonne voie.

« Avec les conditions commerciales qui devraient s’améliorer tout au long de l’année, nous avons confirmé nos perspectives et restons confiants que BT est sur la voie de la croissance. »

Accord Microsoft

La fortune des entreprises de BT a été affectée par la pandémie de coronavirus, ainsi que par la baisse à long terme des produits hérités et une baisse des revenus des MVNO. Pendant ce temps, sa division mondiale a eu ses propres défis.

En plus de son programme de restructuration et de ses projets de modernisation du réseau, BT espère également profiter d’une convergence plus large entre les mondes de la technologie et des télécommunications pour ouvrir de nouvelles sources de revenus telles que la voix, la cybersécurité et les services cloud.

À cette fin, BT a étendu son partenariat avec Microsoft pour fournir des applications commerciales clés telles qu’Office 365 avec une connectivité sécurisée et fiable. BT sera en mesure d’offrir ses propres services vocaux gérés mondiaux via Microsoft Teams, dont l’utilisation a presque doublé au cours des 12 derniers mois, offrant un service client et une sécurité supérieurs. Les deux cabinets travailleront également ensemble sur les compétences numériques.

« BT et Microsoft sont à la pointe de l’innovation dans les plates-formes numériques mondiales et la connectivité qui pousseront la technologie et la communication au-delà des limites », a déclaré Bas Burger, PDG de Global chez BT. « Ce partenariat garantira que toutes les solutions de Microsoft fonctionnent ‘Best on BT’ et soutiendra les engagements des deux entreprises à améliorer les compétences numériques dans la communauté.

« BT peut utiliser les outils de pointe de Microsoft pour développer de nouveaux services de communication qui répondent aux besoins et aux demandes des clients d’aujourd’hui », a ajouté Omar Abbosh, responsable des solutions sectorielles chez Microsoft. « En alignant nos visions de la communication, de la connectivité, de la sécurité et de la technologie numérique, Microsoft et BT soutiendront une véritable croissance pour les entreprises du monde entier. »