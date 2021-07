BTC à 100 000 $? Crypto Trader Lark Davis envisage la faisabilité d’un rassemblement massif au quatrième trimestre ⋆ Crypto new media

Le commerçant de crypto et analyste de marché Lark Davis se penche sur le passé pour voir si Bitcoin (BTC) pourrait atteindre six chiffres cette année.

Davis dit que l’action actuelle des prix de Bitcoin rappelle la course haussière d’Ethereum en 2017.

« Y a-t-il un précédent pour un actif ayant connu une montée en puissance massive, puis une longue période de correction brutale suivie d’un effondrement spectaculaire plus tard dans l’année ? Oui bien sûr.

Ethereum a presque [exactly] qu’en 2017, a terminé l’année 237% plus haut que le « top ».

Davis partage également un graphique de l’analyste Benjamin Cowen qui compare le retour sur investissement (ROI) des cycles cryptographiques précédents.

«J’aime aussi ce graphique de Ben Cowen sur le ROI du cycle Bitcoin. Soit c’était le cycle le plus court avec le retour sur investissement le plus bas, soit nous allons obtenir un deuxième acte assez spectaculaire. »

En utilisant l’indice Fear and Greed comme référence, Davis dit que le sentiment parmi les commerçants de crypto a été résolument négatif au cours des deux derniers mois.

« Du point de vue du sentiment, nous sommes très baissiers. Je peux donner de nombreuses preuves anecdotiques de ma section de commentaires ici et sur [YouTube], beaucoup se sentent très très pessimistes.

L’indice de peur et d’avidité BTC est fondamentalement inférieur à 25 depuis plus de deux mois !

Les créateurs de l’indice disent qu’une « peur extrême » sur le marché pourrait indiquer que les commerçants sont trop pessimistes.

Davis affirme que BTC et d’autres marchés de la cryptographie ont toujours besoin d’un catalyseur pour déclencher un nouveau rallye durable.

« MAIS ce dont nous avons vraiment besoin, c’est d’un nouveau carburant pour le moteur Bull.

Défi été 2020 était du carburant pour le taureau.

Les institutions achetant étaient du carburant haussier au quatrième trimestre 2020 et au premier trimestre 2021. »

Ne manquez pas un battement – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail crypto directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez le quotidien Hodl Mix

Vérifiez les derniers titres de l’actualité

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/Gonin

Lien source