BTC atteint k, ETH presque k alors que NYSE certifie « l’approbation pour la cotation »

Prix ​​Bitcoin (BTC)

Euphoria est de retour en avance sur les listes d’ETF: Bitcoin atteint 63 000 $ et Ether près de 4 000 $ alors que le NYSE certifie « l’approbation pour l’inscription »

AnTy16 octobre 2021

OI sur les contrats à terme Bitcoin a atteint un nouvel ATH sur Binance et CME, tandis que la base quotidienne annualisée sur Binance clôture à 13%.

Bitcoin est à quelques centimètres d’atteindre son sommet historique de 65 000 $.

Vendredi, la principale crypto-monnaie a atteint près de 63 000 $ sur Coinbase tout en atteignant 63 100 $ sur Deribit. Au moment de la rédaction, BTC/USD se négocie à 60 840 $, en hausse de 41,5% ce mois-ci.

Tout comme Bitcoin, Ether se rallie et repasse à plus de 4 000 $. Montant à 3 970 $, Ether est à moins de 10 % de son ATH de la mi-mai de 4 380 $. Le prix de l’ETH avait brièvement atteint 4 000 $ début septembre. ETH 2,82% Ethereum / USD ETHUSD 3 904,25 $

110,102,82% Volume 19,67 b Change 110,10 $ Ouvert 3 904,25 $ En circulation 117,95 m Capitalisation boursière 460,51 b 14 min L’euphorie est de retour en avance sur les listes d’ETF: Bitcoin atteint 63 000 $ et Ether près de 4 000 $ alors que NYSE certifie « l’approbation pour la cotation » 19 h Bitcoin perce 61 000 $ alors qu’Euphoria & ‘Greed’ ramènent l’argent en 23 h Le NDX d’Indexed Finance est en baisse de 92% par rapport à ATH après un piratage de 16 millions de dollars qui l’a envoyé s’effondrer

Alors que Bitcoin est en tête et Ether suit, les altcoins sont à la traîne mais parviennent toujours à voir des verts. La capitalisation boursière totale de la crypto atteint un nouveau record historique à 2,62 billions de dollars plus tôt dans la journée.

Grâce à la cupidité active des prix positifs, le taux de financement a également tendance à augmenter depuis fin septembre, alors qu’il était négatif. La base quotidienne annualisée de BTC sur Binance clôture à 13%, mais il reste encore beaucoup de place pour croître car, lors du pic d’avril, elle est passée à 41,4%.

L’intérêt ouvert sur les contrats à terme Bitcoin approche rapidement à la mi-avril de 27,38 milliards de dollars ATH, actuellement à 22,85 milliards de dollars. Sur Binance et CME, OI atteint déjà un nouveau sommet de 5,38 milliards de dollars et 3,61 milliards de dollars, respectivement, et domine le marché à terme.

L’OI d’Ether augmente même à un rythme beaucoup plus rapide, se situant à 11,04 milliards de dollars, non loin des 11,55 milliards de dollars de début mai. Sur CME encore, OI sur les contrats à terme sur Ether est déjà à un nouvel ATH de 1,01 milliard de dollars.

Approbation de l’inscription

Toute cette excitation est due au fait que le Bitcoin Futures ETF commencera enfin à négocier la semaine prochaine. Le marché est extrêmement confiant que les États-Unis verront enfin une liste de fonds négociés en bourse Bitcoin.

Bien qu’il n’y ait aucune confirmation, ProShares est prêt à déployer son fonds, après avoir déposé des documents. Le fonds utilisera le téléscripteur BITO avec un ratio de dépenses de 0,95% et ne détiendra que des contrats à terme Bitcoin, après avoir supprimé le langage pour investir dans les FNB canadiens.

« Si quelqu’un a besoin de plus de preuves que cela se passe mardi. Le 8A de Proshares vient de frapper, qui enregistre les actions de l’ETF auprès de la SEC pour être négociées en bourse », a commenté James Seyffart, analyste ETF chez Bloomberg Intelligence.

Le dossier modifié de ProShares indiquait que l’ETF commencerait à être négocié la semaine prochaine, ce qui suggère que la SEC ne bloquera probablement pas la cotation à ce stade. NYSE Arca a également certifié « son approbation pour la cotation », ce qui signifie que la bourse permettra aux investisseurs de négocier les fonds comme le permet la loi fédérale sans l’interruption de l’agence de réglementation.

Dix de ces demandes pour un ETF à terme Bitcoin ont été déposées depuis que le chef de la SEC, Gary Gensler, a fait allusion pour la première fois à son soutien à un tel produit en août. Dans les semaines à venir, Valkyrie et Investor pourraient également suivre ProShares sur le marché.

Vendredi soir, des informations ont également été rapportées selon lesquelles le plus grand gestionnaire d’actifs numériques Grayscale Investments envisage de déposer une demande pour convertir son fonds bitcoin en un ETF spot la semaine prochaine. GBTC se négocie actuellement avec une décote de 15,12 %.

Bitcoin/USD BTCUSD

60 842,6517$1 107,341,82 %

Volume 44,12 bVariation 1 107,34 $Ouverture 60 842,65 $17 Circulation 18,85 mMarket CAP 1,15 t

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.