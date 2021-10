BTC Bull Andrew Yang crée la « Forward Party »

Andrew Yang a annoncé son départ du Parti démocrate. Il crée maintenant un tout nouveau parti politique connu sous le nom de «Forward Party» et ce sera une poussée majeure pour le bitcoin et les crypto-monnaies.

Andrew Yang : mettre encore une fois Bitcoin à la barre

Yang a souvent cherché à se faire un nom dans le monde de la politique et de la crypto. Plusieurs fois, il a travaillé pour mettre ces deux éléments ensemble. Par exemple, en 2019, Yang a annoncé une candidature à la présidence des États-Unis. Il a fait de lourdes déclarations alors qu’il était candidat démocrate, l’une d’entre elles étant qu’il allait apporter une réglementation plus claire au spectre cryptographique.

Yang n’était pas le seul à proposer des lois plus claires en ce qui concerne les transactions en monnaie numérique et la fiscalité. Il a été rejoint par Michael Bloomberg – un magnat de l’édition et ancien maire de New York – qui a également déclaré qu’une réglementation cryptographique plus claire était une énorme nécessité en Amérique.

Malheureusement, Yang (et Bloomberg) n’ont pas réussi à atteindre des notes importantes avec leur public et peu de temps après, sa campagne a été suspendue. Yang n’est jamais arrivé à la Maison Blanche, alors il a finalement décidé de devenir le nouveau maire de New York. Il a lancé une lourde campagne contre Bill DeBlasio et a cherché à faire en sorte que New York prenne une nouvelle direction.

Cette campagne a également échoué et Yang a été l’un des premiers candidats à mettre fin aux choses plus tôt. On ne peut s’empêcher de supposer que Yang ne détient aucun terrain sérieux auprès des électeurs et que toute future tentative d’obtenir un siège politique serait mal conçue, mais l’ancien entrepreneur ne prend pas la défaite à la légère. Il envisage maintenant de diriger la politique vers une toute nouvelle lumière, et il met le bitcoin dans le siège du conducteur.

Le Forward Party est en train d’être créé alors que Yang regarde l’Amérique d’aujourd’hui. Il voit l’inflation croissante et la manipulation monétaire se produire à l’intérieur des frontières du pays aux mains d’une administration présidentielle corrompue dirigée par « Sleepy Joe » et ses copains, et il cherche à mettre un terme à cette folie avec un peu d’aide de la principale forme de monnaie numérique.

Dans une récente interview, il a déclaré :

Je suis un grand partisan du bitcoin et des crypto-monnaies en général, et je veux permettre aux prix fiduciaires de baisser comme ils le devraient à mesure que les choses deviennent plus efficaces au lieu de supposer le modèle d’inflation.

Il aime aussi Ethereum

Il a poursuivi avec des commentaires supplémentaires sur la façon dont le bitcoin peut potentiellement conduire à un système économique plus solide. Il a également été très rapide pour faire l’éloge d’Ethereum, qui est le principal concurrent de Bitcoin. Il a déclaré:

Je pense ETH [Ethereum] a des capacités fascinantes. Je sais que le bitcoin est unique dans sa capacité à fournir une base solide et non manipulable.