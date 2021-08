BTC Bulls mène un combat féroce, évitant de nouvelles pertes ⋆ Crypto new media

in

Bitcoin a brièvement glissé sous 48 000 $, mais les taureaux ont immédiatement réagi, faisant grimper le prix. Le modèle d’historique des transactions révèle que BTC repose sur des zones de support robustes, créditant la reprise. Le MACD a une impulsion baissière mineure qui peut empêcher les taureaux d’atteindre leurs objectifs au-dessus de 50 000 $ à court terme.

Le prix du bitcoin a finalement glissé sous les 50 000 $ après le décollage à 50 647 $ lundi. La crypto-monnaie phare a perdu de la vitesse malgré des taureaux ayant 56 000 $ en vue.

La correction a d’abord trouvé refuge légèrement au-dessus de 49 000 $, mais la pression baissière a continué de s’intensifier lors de la séance asiatique de mercredi. Après avoir testé la zone à 47 517 $, Bitcoin a regagné du terrain au-dessus de 48 000 $ et échange actuellement des mains à 48 230 $.

Les batailles de prix Bitcoin pour nourrir la tendance haussière

La crypto-monnaie phare se négocie au-dessus de toutes les moyennes mobiles clés du graphique journalier, le 50 SMA, le 100 SMA et le 200 SMA. Cela suggère que le moindre chemin de résistance de BTC est à la hausse.

Néanmoins, le soutien immédiat à 48 000 $ doit rester intact pour permettre aux taureaux d’exécuter la mission de retour au-dessus de 50 000 $. Sachez que le 50 SMA a récemment dépassé le 200 SMA, ajoutant des accessoires à la tendance haussière malgré l’action des prix de verrouillage.

Peut-être qu’une cassure au-dessus de 50 000 $ et, d’ailleurs, au-delà du sommet d’août récemment négocié à 50 647 $ ouvrirait la voie à une autre trajectoire à 56 000 $. Notez que les baleines ont continué à s’approvisionner en Bitcoin au milieu des spéculations selon lesquelles cela pourrait étendre le cycle haussier à 100 000 $ d’ici la fin de 2021.

Graphique journalier BTC/USD

Graphique des prix BTC/USD par Tradingview

En attendant, Bitcoin se négocie au-dessus des zones de support vitales, comme le souligne le modèle IOMAP développé par IntoTheBlock. Ce modèle en chaîne révèle que la zone à 46 012 $ est une énorme zone de congestion des acheteurs. Environ 922 500 adresses ont acheté 490 400 BTC et profitent actuellement de la crypto-monnaie phare.

Graphique Bitcoin IOMAP

Graphique Bitcoin IOMAP par IntoTheBlock

Du côté positif, les barrières devant Bitcoin sont relativement plus petites, suggérant que les taureaux atteindraient leurs objectifs avec une légère poussée. Cependant, la région à 50 031 $ est intéressante et doit être fracassée pour laisser place aux gains attendus à 56 000 $. Ici, 672 000 adresses ont déjà acheté 375 300 BTC.

Niveaux intrajournaliers de Bitcoin

Taux spot : 48 230

Tendance : haussière

Volatilité : faible

Support: Le SMA de 200 jours et 56 000 $

Résistance : 50 000 $ et 52 000 $

