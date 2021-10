Minage de Bitcoin

BTC.com se retire de Chine, AntPool suspend l’accès IP et Tencent interdit 1 000 comptes WeChat

AnTy15 octobre 2021

Le pool minier Bitcoin BTC.com a annoncé vendredi qu’il se retirerait du marché chinois le 15 octobre 2021.

Il ne fournirait plus ses services miniers aux utilisateurs en Chine continentale pour « se conformer aux dernières exigences de la politique réglementaire du gouvernement chinois ».

À partir d’aujourd’hui, l’enregistrement de nouveaux utilisateurs en Chine continentale sera suspendu et les services miniers seront fermés. Les utilisateurs de Chine sont invités à retirer leurs actifs cryptographiques et à terminer la migration de la puissance de calcul dès que possible.

« Nous nous réservons le droit de disposer davantage de votre compte », a déclaré BTC.com, la filiale de la société d’extraction de crypto BIT mining Lt. (NYSE : BTCM).

Quitter la Chine pour toujours

Cette semaine, AntPool, le mineur crypto du fabricant de machines d’extraction Bitmain, a également annoncé que pour se conformer à la réglementation, à partir du 15 octobre, il suspendra l’accès IP en Chine continentale (hors Hong Kong et Taïwan).

« ANTPOOL n’a pas l’intention d’établir une entité opérationnelle en Chine continentale », a déclaré le mineur, ajoutant qu’il reconstruira sa nouvelle entreprise et son équipe d’exploitation avec Singapour comme siège.

De plus, il introduira un système de vérification KYC pour que les utilisateurs enregistrés dans le monde se conforment aux lois et réglementations des emplacements des utilisateurs.

Les États-Unis gagnent en domination

L’interdiction par la Chine du commerce et de l’exploitation minière de crypto-monnaies a déjà eu un effet sévère sur la part de marché du pays dans l’exploitation minière de Bitcoin. Comme nous l’avons signalé, la part minière de la Chine est tombée à zéro, contre 75 % en 2019.

Cependant, la perte de la Chine s’avère être le gain des États-Unis, dont la part de marché du taux de hachage mondial de Bitcoin a bondi à 35,4% et domine désormais. Les mineurs chassés de Chine se sont simplement déplacés à l’étranger vers les États-Unis, le Kazakhstan, la Russie et le Canada.

« En tant que vétéran qui a assisté à la naissance de l’industrie en Chine, je pense que la situation est aujourd’hui lamentable », a déclaré Mao Shihang, fondateur de F2Pool, dans une interview.

« La Chine perd sa part de puissance de calcul… le centre de gravité de l’industrie se déplace vers les États-Unis.

Aucune information sur la crypto

Cette semaine, Tencent Holdings Ltd. a également fait un pas et a imposé une interdiction sur plus de 1 000 comptes WeChat.

Au total, 1 463 comptes WeChat ont été interdits en raison de la publication illégale de monnaie virtuelle et d’informations liées à l’exploitation minière, a déclaré Tencent dans un communiqué publié jeudi sur son site Web. Alors que certains comptes ont été fermés définitivement, d’autres sont confrontés à une restriction d’une semaine.

Le géant de la technologie, qui compte plus d’un milliard de membres WeChat, a déclaré qu’il « continuerait à renforcer sa responsabilité d’entreprise et à intensifier sa répression contre les activités financières illégales telles que les transactions en monnaie virtuelle ».

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.