BTC corrige après une séquence haussière au-dessus de 49 000 $ ⋆ Crypto new media

L’analyse des prix du Bitcoin révèle que le roi de la crypto-monnaie est en phase de correction. Un support solide se trouve actuellement à la barre des 48 083 $. Une forte résistance se trouve actuellement à 49 350 $.

L’analyse des prix du Bitcoin révèle que le roi de la crypto-monnaie a subi des corrections saines au cours des dernières 24 heures. Au cours des dernières 24 heures, le prix du Bitcoin a baissé de 0,17%, alors qu’il a baissé de 1,7% au cours des sept derniers jours au moment de la rédaction. Bitcoin est notoirement célèbre pour les motifs de la tête et des épaules, et si le motif actuel se traduit par un motif similaire, une nouvelle correction est en cours. Les premières heures de la journée sont extrêmement importantes non seulement pour Bitcoin, mais aussi pour la tendance générale du marché.

Le graphique en chandeliers sur 1 jour BTC/USD montre une correction saine

Le graphique d’analyse des prix Bitcoin chandelier d’un jour révèle que le roi traverse une situation mixte où les taureaux et les ours se battent pour prendre le pas sur l’élan du marché dans les heures à venir. La bande supérieure de Bollinger est toujours présente au-dessus de la barrière de 50 000 $ à 50 844 $ au milieu d’une volatilité décroissante sur le graphique en un jour. La moyenne mobile sur neuf jours (SMA 9) est supérieure au prix actuel et présente une forte résistance à 48 659 $. Alors que la bande inférieure de Bollinger et la moyenne des bandes de Bollinger se situent aux niveaux de 44 182 $ et 47 513 $, présentant un fort soutien au roi de la crypto-monnaie.

Graphique en chandeliers sur 1 jour des prix BTC/USD. Source : vue de négociation

Alors que la bande inférieure de Bollinger et la moyenne des bandes de Bollinger se situent aux niveaux de 44 182 $ et 47 513 $, présentant un fort soutien au roi de la crypto-monnaie. Le score de l’indice de force relative (RSI) se situe à 59,44, marquant une situation assez neutre pour la tendance d’achat et de vente du roi. Il y a amplement de place pour que les taureaux prennent le contrôle de la situation et fassent un retour très bientôt.

Analyse des prix du Bitcoin : le graphique en chandeliers de 4 heures présente une image plus claire

Le graphique en chandeliers de quatre heures montre une situation similaire aux graphiques d’un jour avec quelques changements dans les chiffres. La bande supérieure de Bollinger se situe à 49 667 $ et présente la résistance la plus forte dans un contexte de volatilité décroissante par rapport aux derniers jours. La moyenne mobile sur neuf jours (SMA 9) sert également de point de résistance solide, s’établissant à 48 581 $, présentant un croisement baissier avec le prix actuel.

Graphique en chandeliers sur 4 heures des prix BTC/USD. Source : vue de négociation

La bande de Bollinger inférieure se situe à 47 035 $, et la moyenne des bandes de Bollinger se situe à 48 351 $, ce qui présente de solides points de soutien pour le roi de la crypto-monnaie. Le score RSI sur le graphique d’analyse des prix Bitcoin de quatre heures est inférieur au graphique d’un jour se situant à 51,17, offrant la même opportunité aux taureaux de reprendre le contrôle.

Conclusion de l’analyse des prix du Bitcoin

Le roi de la crypto-monnaie respire lourdement après une hausse et une baisse éclair au cours des dernières heures. Au moment de la rédaction, le prix BTC/USD oscille entre 48 420 $ et 48 649 $, marquant une période de correction après avoir pris un coup au plus haut de 49 350 $. Si la tendance actuelle persiste et que le support reste fort, le prix du Bitcoin est susceptible de retester les niveaux de prix plus élevés dans les heures à venir.

Cependant, si le support échoue, le roi est susceptible de plonger sous la barre des 48 000 $ avant une nouvelle correction par rapport aux plus hauts. Jusqu’à présent, la correction est saine et les taureaux ont une opportunité optimiste de reprendre le contrôle.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.