BTC dépasse les 40 000 $, pourquoi la phase haussière est loin d’être terminée Crypto new media

Le prix du Bitcoin reprend de la vigueur au-dessus de 40 000 $ alors que les taureaux envisagent de démarrer un nouveau rallye. Le directeur de la macro globale de Fidelity, Jurrien Timmer, a déclaré que BTC n’en avait pas fini avec la phase haussière actuelle. Le 50 SMA protège la baisse immédiate de Bitcoin sur le graphique en quatre heures.

Le prix du Bitcoin s’est fermement maintenu à 38 000 $ cette semaine, avec des appels de pertes à 35 000 $ annulés à plusieurs reprises. La crypto-monnaie phare avait terminé la semaine précédente sur une note haussière améliorée, sautant plus haut pour frôler les épaules avec 42 500 $.

Néanmoins, une correction s’est rapidement produite lundi, et Bitcoin est depuis aux prises avec une pression aérienne accrue. Pendant ce temps, la crypto-monnaie phare oscille légèrement au-dessus de 40 000 $ tandis que les taureaux se tournent vers un rallye potentiel.

Jurrien Timmer de Fidelity pense que Bitcoin est une meilleure position pour se rallier que l’or

Dans un fil Twitter récent, Timmer a présenté à son avis la perspective haussière de Bitcoin par rapport à l’or dans les années 1970. Il a souligné que Bitcoin est une classe d’actifs potentielle “qui semble arriver à maturité, tout comme l’or l’a fait dans les années 1970”. Pendant ce temps, l’or était largement connu comme une marchandise; cependant, il était très volatil au point de donner aux investisseurs des rendements jusqu’à 20x.

L’or a continué à souffrir d’inconvénients tout comme le Bitcoin, mais la crypto-monnaie est mieux placée pour augmenter la valeur en raison des « effets de rareté et de réseau ». Il dit que Bitcoin a un potentiel de hausse beaucoup plus important, mais ses baisses potentielles le sont également. Néanmoins, il appelle cette situation « la définition de la découverte des prix ».

Ci-dessous, je montre le bitcoin depuis son plus bas de 2019 par rapport à l’or dans les années 70. Les analogues de prix sont très subjectifs, mais il est clair que la découverte du prix de l’or était très volatile, un peu comme le bitcoin aujourd’hui. Par cette mesure, la baisse actuelle de 50% du bitcoin pourrait être considérée comme un obstacle sur la route. /4 pic.twitter.com/T76U2oEdWQ – Jurrien Timmer (@TimmerFidelity) 29 juillet 2021

En attendant, le prix du Bitcoin se négocie à 40 200 $. L’indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) montre que les acheteurs sont relativement en contrôle. Au fur et à mesure que le MACD s’élève au-dessus de la ligne moyenne, les chances d’une autre augmentation augmenteront considérablement. De plus, le maintien au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) de 50 pourrait maintenir l’intérêt et la spéculation des investisseurs à la hausse.

Graphique sur quatre heures BTC/USD

Graphique des prix BTC/USD par Tradingview

L’indice de force relative (RSI) introduit le bras baissier de renforcement de Bitcoin. Alors que l’indice recule vers la ligne médiane, la pression à la baisse augmentera probablement. Non pas qu’une clôture de quatre heures sous le 50 SMA pourrait déclencher une autre correction à 38 000 $.

