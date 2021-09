BTC descend la piste avant le décollage à 48 000 $

in

Les taureaux Bitcoin fléchissent leurs muscles avec un rebond de 40 000 $ à 44 000 $. Une croix dorée dans le graphique journalier laisse présager que la tendance haussière atteint plus qu’une simple cotation à 48 000 $.

Les taureaux Bitcoin se sont battus bec et ongles pour défendre le support à 40 000 $ plus tôt cette semaine. La plus grande crypto-monnaie s’est initialement corrigée depuis des sommets proches de 49 000 $ dans un contexte d’instabilité du marché boursier mondial.

Alors que la reprise s’amorce, les investisseurs font la queue pour prendre position. La spéculation est vouée à augmenter pour les gains supérieurs à 48 000 $ et à 50 000 $. Ethereum a enregistré des gains considérables à un chiffre au cours des dernières 24 heures et se négocie légèrement au-dessus de 3 000 $. Parmi les autres altcoins qui fonctionnent incroyablement bien, citons Ripple (en hausse de 10 %), Solana (en hausse de 12 %) et Polkadot (en hausse de 14 %).

Le prix du Bitcoin comble l’écart à 44 000 $

Le support à 40 000 $ est une zone de forte demande, indiquée dans une bande verte sur le graphique. Il a été renforcé par la moyenne mobile simple (SMA) à 100 jours, qui a joué un rôle essentiel dans la reprise en cours.

La plus grande crypto-monnaie se négocie à 43 850 $ alors qu’elle comble l’écart à 44 000 $. Une clôture quotidienne au-dessus de cette barrière immédiate validerait une autre cassure au-delà de 45 000 $.

Les investisseurs doivent être conscients des retards susceptibles de remettre en cause le voyage vers la zone d’approvisionnement marquée en rouge autour de 48 000 $. Le SMA de 200 jours et le SMA de 50 jours pourraient héberger des adresses qui pourraient vouloir atteindre le seuil de rentabilité à mesure que Bitcoin augmente. Si la pression de vente augmente de manière significative, la tendance haussière ralentira ou s’arrêtera complètement.

Il est essentiel de réaliser que la SMA de 50 jours a récemment dépassé la SMA de 200 jours, formant un motif en croix dorée. De nombreux analystes éminents considèrent cet indice comme un formidable modèle graphique susceptible d’imposer une tendance haussière, et il marque parfois le début d’une course haussière.

La dernière fois qu’une croix d’or s’est produite, c’était en mai 2020. Son apparition a été un tournant et a conduit à l’incroyable course de taureaux à 20 000 $ en décembre. Bitcoin a maintenu le rallye, atteignant plus tard un nouveau record historique d’environ 64 000 $.

Graphique journalier BTC/USD

Graphique des prix BTC/USD par Tradingview

En revanche, les acheteurs doivent procéder avec prudence, en se rappelant que le MACD est toujours baissier sur le graphique journalier. L’EMA de 12 jours doit dépasser l’EMA de 26 jours pour déterminer la tendance haussière au cours de la ou des prochaines sessions.

Niveaux intrajournaliers de Bitcoin

Taux au comptant : 44 033 $

Tendance : haussière

Volatilité : faible

Support : le 100 SMA et 40 000 $

Résistance : 46 000 $ et 48 000 $

