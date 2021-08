BTC échoue à une résistance de 49 à 50 000 $, mais un graphique hebdomadaire montre sa force (analyse des prix du bitcoin) Crypto new media

in

BTC a réussi à réaliser une troisième clôture hebdomadaire au-dessus de la moyenne mobile de 21 semaines et 200 jours alors que la plus grande crypto-monnaie poursuit la phase de validation de la poursuite du marché haussier.

Après un rallye plus élevé pendant 5 semaines consécutives avec un ralentissement de la dynamique à court terme et une divergence baissière sur le graphique en 4 heures, une consolidation peut être attendue. La résistance à 50 000 $ continue d’être le niveau à court terme que BTC doit clôturer avec succès au-dessus afin de suivre la poursuite de la cassure et de la poursuite du marché haussier.

Quelle est la prochaine résistance pour le prix de Bitcoin ?

48,1 000 $ a été un niveau de support et de résistance à court terme, car BTC a négocié plusieurs fois ce niveau au cours de la semaine. Jusqu’à présent, le prix a maintenu la zone verte de support entre 48,1 K$ et 46 K$, un signal de consolidation positif.

Graphique par TradingView

Les analystes techniques ont mis en garde contre un recul potentiel vers la zone de 42 000 $ en tant que large biseau ascendant et une divergence baissière s’est formée. C’est quelque chose à surveiller de près, mais nous devons prendre en compte les données agrégées en chaîne et les fondamentaux BTC qui continuent de faire preuve de solidité.

Pour qu’un recul plus important à 42 000 $ se produise, BTC devra clôturer en dessous de la moyenne mobile de 200 jours actuellement à 46,1 000 $. Cela nécessitera probablement un catalyseur à court terme tel qu’un événement d’actualité ou une longue liquidation plus importante que prévu avec une faible liquidité.

Les taureaux BTC, au lieu de cela, aimeraient voir une consolidation latérale entre 47 000 $ et 50 000 $, ce qui continuera d’aider à épuiser l’offre dans cette fourchette clé, et se préparer pour un autre nouveau test de 50 000 $, conduisant potentiellement à une cassure de 55 000 $ à Zone de résistance de 58 000 $.

Cela fait plus de 3 semaines que le Hash Ribbon a affiché un croisement haussier, déclenchant un signal d’achat fondamental à long terme. BTC est en hausse de 8,8% depuis que le signal d’achat a clignoté, ce qui est impressionnant étant donné que les signaux précédents ont conduit à des consolidations de plusieurs semaines ou d’un mois avant un rallye plus important. Le taux de hachage BTC devrait augmenter à mesure que davantage de mineurs se connectent au réseau après la migration hors de Chine.

La demande constante de matériel et d’installations minières continue de suggérer que les mineurs de Bitcoin sont optimistes quant aux perspectives à long terme de BTC. Même avec une correction à court terme de 50,5 000 $ à 46,3 000 $, les réserves des mineurs sont restées stables, légèrement en dessous de 1,85 million de BTC. Cela peut être considéré comme un signal très haussier compte tenu de l’augmentation de la difficulté de minage, ce qui peut réduire la quantité de BTC récompensée aux mineurs en fonction de la puissance de calcul générée.

Une dynamique à long terme montrant une amélioration

Le graphique hebdomadaire continue de s’améliorer, l’indicateur de divergence de convergence WMA formant un croisement haussier et tendant à la hausse. Si BTC peut maintenir les niveaux actuels et poursuivre sa direction à la hausse, l’élan hebdomadaire devrait afficher une impulsion haussière, suggérant qu’un puissant rallye pourrait se produire dans les mois à venir.

