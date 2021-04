“ BTC encourage les énergies renouvelables ” décident d’Elon Musk et Jack Dorsey

23 avril 2021 09:26 & nbspUTC

| Mise à jour:

23 avril 2021 à 09:26 & nbspUTC

Par & nbspClark

Square & Ark Invest affirment que les mineurs de BTC peuvent renforcer la compétence de l’industrie des énergies renouvelables en tant qu’acheteur d’électricité de la station précédente.

Environ des plus grands bailleurs de fonds de Bitcoin ont voulu valoriser la compétence environnementale de Bitcoin, avec un article de coopération de chercheurs de la société de services financiers Square et du gestionnaire d’investissement Ark Invest déclarant que l’exploitation minière BTC peut améliorer l’efficacité de la production d’énergie renouvelable.

L’article, rédigé par «The BTC Clean Energy Initiative» ou BCEI, cherche à contrer le droit selon lequel «le calcul obligatoire pour sécuriser le BTC est nocif pour l’environnement et avilit la planète», se disputant que l’exploitation minière de Bitcoin incite la cohorte d’électricité «à partir de sources renouvelables sources sans carbone. »

Le document bénéficie du soutien conventionnel des plus grands sommités de la cryptographie avec Jack Dorsey de Square, Cathie Wood d’Ark Invest et Elon Musk de Tesla.

Dans un fil de discussion du 22 avril sur Twitter, Square soutient que bien que l’énergie solaire et éolienne puisse produire de l’énergie peu coûteuse que les combustibles fossiles, ces sources renouvelables produisent généralement une offre extrême lorsque la demande est faible et se battent également pour répondre aux besoins des consommateurs et de l’industrie lorsque le besoin est élevé.

Selon les chercheurs, le problème de la production renouvelable et de la demande d’électricité différentes pourrait être atténué en construisant un écosystème “ où l’énergie solaire / éolienne, les batteries et l’exploitation minière BTC coexistent pour former un réseau vert qui fonctionne presque entièrement sur l’énergie renouvelable ”

«Non seulement cela est faisable, mais c’est faisable sans compromettre la rentabilité du secteur».

Le papier définit le secteur minier BTC comme «un acheteur d’énergie de dernier recours» qui peut être positionné n’importe où dans le monde.

Bien que l’énergie solaire et éolienne coûte inégalement entre la moitié et le tiers des combustibles fossiles par KW-heure, le document affirme que les limites géographiques des tactiques d’énergie renouvelable ont généralement des conséquences sur l’approvisionnement en énergie «également abondantes ou inexistantes».

«La conséquence finale est significativement plus de pouvoir que ce que la société veut généralement pendant quelques heures par jour et pas presque suffisant lorsque la demande augmente. Ce test se déroule également de manière saisonnière. »

En unissant l’exploitation minière de Bitcoin avec le stockage d’énergie renouvelable, le document soutient que les limites de la débauche des batteries et de l’énergie peuvent être compensées en détournant l’électricité extrême vers les fermes minières. Si les mineurs avaient le talent de capter seulement 20% de l’énergie éolienne et solaire en retard sur les réseaux électriques américains, la BCEI estime que le volume minier mondial pourrait tripler.

L’enrôlement des mineurs comme acheteur d’électricité de la station précédente renforcerait également la rentabilité du secteur des énergies renouvelables, contribuant aux producteurs la possibilité d’un «arbitrage entre les prix de l’électricité et les prix du BTC».

«Dans un sens, l’appétit sans limites des mineurs leur permet de manger les restes de« ventre de canard ». Compte tenu de ces aides, nous pensons qu’il est logique que les concepteurs de stockage à grande échelle augmentent leurs aides à la batterie actuelles avec des mineurs BTC. »

Le document affirme également que les coûts liés à l’augmentation des énergies renouvelables connaîtront un échec accéléré. “Les marchés de la CTB et de l’énergie se rencontrent et nous sommes convaincus que les propriétaires d’actifs énergétiques d’aujourd’hui deviendront probablement les mineurs de demain”, at-il conclu.

Cependant, tout le monde n’est pas convaincu par les affirmations de la BCEI, l’analyste général Mati Greenspan déclarant que le rapport «justifie l’énorme consommation d’énergie de Bitcoin».

Plutôt que de proposer une solution à l’ingestion d’énergie toujours croissante de Bitcoin, Greenspan définit le document de BCEI comme la contribution au modèle d’une «boucle de rétroaction à forte intensité énergétique».

“L’accent principal du document ne semble pas autant rechercher des solutions que défendre l’énorme consommation d’énergie de Bitcoin et brosser un tableau rose de la façon dont cela pourrait certainement avoir un impact sur le secteur de l’énergie propre”, a soutenu Greenspan.

Précédemment cette année, des chercheurs de l’Université de Cambridge avaient prévu que Bitcoin consomme 121,36 térawattheures par an – positionnant le réseau parmi les 30 plus grands opérateurs d’énergie universels et au-dessus du pays argentin.

Clark

Chef de la technologie.