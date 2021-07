BTC envisage ces cibles plus élevées après une superbe clôture hebdomadaire Crypto new media

BTC a peut-être imprimé l’une des clôtures hebdomadaires les plus importantes de toute l’année, ce qui pourrait potentiellement conduire au début d’un renversement de tendance.

La semaine précédente a commencé par une fausse panne et une remontée, piégeant les ours qui ont court-circuité le fond potentiel à 29,2 000 $. BTC a ensuite dépassé la résistance à court terme à la MA de 21 jours – un support backtesté avec succès, et a commencé un puissant rallye, conduisant à ce qui pourrait être la clôture hebdomadaire la plus forte depuis longtemps.

Graphique par TradingView

2 points saillants de l’action des prix

L’un des faits saillants de la semaine pour BTC a été la tendance à la baisse sur 7 mois de l’indice de force relative quotidien, suivie d’une clôture quotidienne au-dessus de la MA à 50 jours avec un suivi plus élevé.

L’action des prix précédente suggère une hausse significative pour BTC chaque fois qu’une tendance à la baisse du RSI quotidien est cassée et que BTC ferme au-dessus de la MA de 50 jours après avoir passé un certain temps en dessous du niveau clé.

Le graphique ci-dessous montre le BTC en octobre 2020, clôturant au-dessus de la MA de 50 jours et brisant la tendance baissière du RSI quotidien, provoquant une cassure massive à la hausse.

Octobre 2020 Breakout BTCGraphique BTC actuel

Les shorts BTC continuent d’être liquidés

Jusqu’à la semaine dernière et actuellement, les shorts BTC continuent d’être liquidés. Plus tôt dans la journée, 3278 shorts BTC ont été liquidés dans une fenêtre de 3 heures, ce qui fait que les liquidations de la semaine dernière semblent faibles en comparaison. Il semble que les ours nient ce rassemblement alors qu’ils continuent de s’empiler sur des shorts.

Graphique par CryptoQuant

BTC a réalisé une solide clôture hebdomadaire, formant un snapback au-dessus de 30 000 $, a formé une bougie engloutissante haussière, a imprimé une bougie de marteau massive et a maintenu la MA de 50 semaines comme support. Ce type de clôture signale un potentiel d’inversion de fond et de tendance pour BTC, car les principaux creux des retraits ont tendance à former ce type de bougies.

Cette semaine, il est très important pour BTC de poursuivre à la hausse pour valider la bougie de marteau haussière imprimée. Au moment d’écrire ces lignes, BTC a grimpé à un sommet intra-semaine de 39,8 000 $, trouvant une résistance initiale au sommet d’une fourchette de négociation longue de 2 mois à 40 000 $.

Choc d’approvisionnement entrant et prochaines cibles pour le prix de Bitcoin

La force récente du BTC peut être considérée comme une validation des signaux haussiers en chaîne qui ont clignoté lors de sa consolidation. En bref, les grandes entités détenant de grandes quantités d’approvisionnement illiquide ont continué à accumuler et à détenir du BTC tandis que des entités plus petites telles que le commerce de détail, les petits mineurs et les commerçants continuent de vendre du BTC à perte. Au fur et à mesure que davantage de BTC s’ajouteront à l’offre illiquide, il y aura éventuellement un point où un choc d’offre frappera le marché alors que les détenteurs à court terme atteindront la capitulation, confirmant que la pression de vente a été épuisée.

Lorsque le marché atteint l’épuisement de l’offre, il est courant de voir un volume très faible sur les tirages et un volume faible lorsque le prix augmente. Lorsque l’offre est épuisée, il ne faut pas autant d’efforts pour faire monter les prix. À l’avenir, nous devrons voir des augmentations de volume à des points de rupture critiques tels que les 40 000 $ à 43 000 $ et à la MA de 21 semaines.

Graphique par TradingView

Jusqu’à présent, nous voyons un volume très important alors que BTC dépasse la résistance à court terme à 36,6 000 $, un niveau que nous suivons de près. La forte clôture de 4 heures au-dessus de 36,6 000 $ a enregistré un volume total impressionnant de 4,72 milliards de dollars.

Graphique par TradingView

Il reste à voir si BTC pourra conserver les gains cette semaine. Si BTC continue à grimper cette semaine, continue de se maintenir au-dessus de la MA de 50 jours et ferme aux plus hauts de la semaine, cela validera le marteau hebdomadaire et mettra BTC pour une nouvelle hausse.

Des données techniques haussières, une dynamique de plus en plus haussière, un pic de volume et des données positives sur la chaîne suggèrent une nouvelle hausse pour BTC dans les semaines à venir, car il semble que le choc d’approvisionnement tant attendu pourrait arriver.

