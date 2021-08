BTC envisage la clôture hebdomadaire critique d’aujourd’hui alors que la volatilité continue ⋆ Crypto new media

L’action des prix BTC d’hier a secoué les commerçants tout au long de la journée avec des séries de liquidations courtes et longues. Le prix de Bitcoin a réussi à maintenir la moyenne mobile sur 200 jours à 45,3 000 $ comme support, faisant une mèche intra-journalière à 46 000 $ et poussant plus haut dans la clôture quotidienne d’hier à 47,1 000 $

Graphique par TradingView

Jusqu’à présent, l’action des prix d’aujourd’hui semble similaire aux fluctuations sauvages d’hier. C’est un autre retrait à faible volume qui a liquidé les achats. Cette fois, BTC a presque touché un support critique à la moyenne mobile de 200 jours – environ 45,4 000 $ – avant de remonter, au moment d’écrire ces lignes.

Graphique par CryptoQuant

Il est important de noter à quel point les retraits de faible volume signalent une faible pression de vente. En comparaison, des replis de volume élevés avec des clôtures aux plus bas de la journée sont un signal baissier, indicatif de la vente de grandes entités. Les retraits de faible volume ont tendance à être liés à la vente technique et à la liquidation modérée de l’effet de levier à court terme.

L’importance des niveaux de volume

Un bon exemple d’un faible retrait de volume est la clôture quotidienne du BTC en dessous de 30 000 $ le 20 juillet 2021. La vente ce jour-là confirmée par l’analyse en chaîne est venue de détenteurs à court terme, de détaillants, de commerçants liquidés et de petits mineurs. .

Le volume global ce jour-là était de 88 % inférieur au point culminant de la vente lorsque BTC a atteint un creux intrajournalier de 28,8 000 $.

Les analystes de la chaîne ont fait valoir que si les détenteurs à long terme et les grandes entités détenant de grandes quantités d’approvisionnement illiquide vendaient le 20 juillet 2021, nous aurions vu des dizaines de milliards de dollars en volume au comptant global.

Au lieu de cela, le volume total au comptant a baissé de 88% et a formé ce que les analystes appellent l’achèvement du plus grand «piège à ours» du marché haussier actuel. Le lendemain, BTC a imprimé une grande bougie engloutissante haussière et a commencé à tenter de réintégrer la poursuite du marché haussier.

Cela peut être considéré comme un moment décisif dans l’histoire de la BTC, car les ours étaient très confiants dans la rupture de 30 000 $, tandis que les taureaux sont restés stables et se sont accumulés.

Les taureaux BTC attendent maintenant la clôture hebdomadaire car le signal d’achat technique le plus important pourrait clignoter si BTC clôture au-dessus de la moyenne mobile de 21 semaines et de la moyenne mobile de 200 jours à 43,9 000 $ et 45,4 000 $, respectivement.

Prix ​​Bitcoin: Que surveiller à court terme

BTC doit maintenir la moyenne mobile sur 200 jours à 45,4 000 $ pour la clôture hebdomadaire. Si BTC tombe en dessous de ce niveau clé, la prochaine zone de support à court terme se situe entre 43,8 000 $ et 42,6 000 $.

La structure restera solide tant que cette zone clé sera maintenue et que BTC poussera plus haut pour récupérer les 200 jours. Si le BTC tombe en dessous de 42,6 k$, le risque de retester le haut de la fourchette de négociation à 41,3 k$ à 40,9 k$ augmentera considérablement et la structure technique s’affaiblira. Idéalement, les taureaux devraient éviter ce scénario et maintenir la moyenne mobile de 200 jours.

Avec un peu plus d’une demi-journée avant la clôture hebdomadaire, les taureaux et les ours continueront à se battre. La clôture hebdomadaire déterminera probablement la direction de BTC pour les prochains mois. Le renforcement des fondamentaux, l’amélioration de la dynamique et les mesures haussières en chaîne rendent les perspectives à moyen et long terme de la plus grande crypto-monnaie favorables.

La source