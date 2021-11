BTC est bloqué mais sa corrélation avec les actions augmente, le rendement réel à un niveau historiquement bas

Bitcoin est toujours en hausse de plus de 100% YTD et Ether 469%, tandis que la capitalisation boursière totale de la crypto conserve ses gains de 116% par rapport au plus bas de juillet. Le ratio MVRV est actuellement faible également, à environ 2,1.

Le marché de la cryptographie continue de ressentir la faiblesse observée pour la première fois lundi. Tard mardi, le prix du Bitcoin est tombé à 58 570 $ et celui de l’Ether à près de 4 055 $.

Les actifs cryptographiques ont toujours du mal à se remettre des pertes, la capitalisation boursière totale de la cryptographie glissant encore sous les 2,7 billions de dollars aujourd’hui.

« Après plusieurs jours de gains, qui ont vu Bitcoin planer près de son plus haut niveau historique alors que de nombreux autres altcoins ont réussi à atteindre de nouveaux sommets, nous assistons à un recul important », a déclaré Walid Koudmani, analyste chez XTB Market.

« L’extrême volatilité à laquelle le marché est sujet pourrait entraîner un effet domino potentiel si des nouvelles plus négatives devaient émerger et porter les prix à de nouveaux plus bas. »

Aujourd’hui, Minds a acheté 8,26 BTC à 60 561,28 $ et 115,98 ETH à 4 311,00. Votez avec votre bilan.#buythedip – Esprits (@minds) 17 novembre 2021

Certains acteurs du marché attribuent la baisse aux nouvelles exigences de déclaration fiscale pour les crypto-monnaies dans le cadre du projet de loi sur les infrastructures promulgué par le président Joe Biden lundi. Le projet de loi comprend une définition excessive de « courtier » couvrant les opérateurs de nœuds et même les développeurs pour rapporter des informations sur leurs clients.

« Bien que beaucoup aient rejeté cela comme étant tarifés et quelque peu nominaux, des mesures fiscales apparemment inoffensives sont connues pour marquer des sommets sur les marchés haussiers », a déclaré QCP Capital.

Selon QCP Capital, une autre raison potentielle du recul comprend l’impression d’inflation aux États-Unis à 6,2 %, le plus élevé depuis novembre 1990, qui a créé un « sentiment d’aversion au risque sur les marchés mondiaux ».

La SEC rejette la proposition de Bitcoin ETF physique de VanEck, la réaction décevante à la mise à niveau réussie de la racine pivotante BTC, et la Commission nationale de développement et de réforme de la Chine réitérant sa position ferme de non-crypto sont d’autres raisons.

« Dans l’ensemble, nous sommes devenus assez neutres après cet effet de levier attendu. Nous nous attendons à ce que BTC soit bloqué à environ 60 000 compte tenu de la gravité de la grève. Et peut-être plus de volatilité dans les ETH et les Altcoins », a déclaré QCP Capital.

Le conseil d’administration du plus grand fonds de pension public des États-Unis, avec + 469 milliards de dollars d’actifs sous gestion, a voté pour investir dans davantage d’actifs alternatifs. ?? – Archive Bitcoin 🗄🚀🌔 (@BTC_Archive) 16 novembre 2021

Pourtant, Bitcoin est en hausse de plus de 100% YTD et Ether 469%, tandis que la capitalisation boursière totale de la crypto conserve ses gains de 116% par rapport au plus bas de juillet.

Au milieu de tout cela, la corrélation de Bitcoin avec les actions continue d’augmenter au cours des derniers mois, après être tombée à près de 0 plus tôt en 2021, alors que Bitcoin répond de plus en plus aux nouvelles de la Fed, selon Coin Metrics.

Historiquement, l’or numérique a été principalement non corrélé avec le S&P 500, mais la corrélation a atteint un niveau record l’année dernière après l’apparition mondiale de COVID-19. Mais même alors, il a culminé à 0,48, il n’a donc jamais augmenté particulièrement fort.

La chose positive en ce moment est que le ratio valeur marchande flottante/valeur réalisée (MVRV) de Bitcoin est actuellement relativement faible malgré un nouvel ATH à 69 000 $ la semaine dernière.

MVRV a toujours été l’un des indicateurs en chaîne les plus fiables des sommets et des creux du marché du bitcoin, qui, au cours des cycles précédents, ont marqué un sommet à 3,0 ou plus, et en dessous de 1,0 a indiqué le bas du cycle. Actuellement, le flottant MVRV est d’environ 2,1.

De plus, la politique monétaire accommodante de la Fed et la flambée des prix ont poussé les rendements réels, corrigés de l’inflation, en territoire négatif au cours des 19 derniers mois.

Le rendement réel à un niveau historiquement bas signifie que les allocataires d’actifs longs sont confrontés à des défis en termes de rendements attendus et de risque.

« Avec les fonds de pension remplis de liquidités et les inquiétudes croissantes concernant l’inflation, les gestionnaires d’actifs peuvent commencer à chercher de la diversité dans des alternatives plus risquées (telles que la cryptographie) », a noté le dernier rapport du fournisseur de données Kaiko.

Le mois dernier, nous avons vu le Houston Firefighters’ Relief and Retirement Fund devenir le premier régime de retraite public américain à investir directement dans BTC et Ether.

Bitcoin/USD BTCUSD

60 236,8053-367,44 $-0,61 %

Volume 41,03 bChange -367,44 $Ouvert 60 236,8053 $ en circulation 18,88 mMarket Cap 1,14 tEthereum/USD ETHUSD

4 233,2874-$48,26-1,14%

Volume 23,41 bVariation -48,26$Ouverture4 233,2874$Circulation 118,38 mMarket Cap 501,13 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.