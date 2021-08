BTC est «toujours au milieu d’une course de taureaux assez importante», les institutions et la pandémie comme backstops

“Nous n’avons vu aucun recul de l’intérêt institutionnel”, a déclaré Mike Belshe, co-fondateur et PDG de BitGo.

Lundi, Bitcoin a dépassé le niveau psychologiquement important de 50 000 $, mais maintenant, à l’approche du week-end, nous sommes de retour en dessous et nous négocions maintenant dans la fourchette de 42 000 $ à 50 000 $.

Fondamentalement, après avoir rebondi après un creux de 30 000 $, le prix du Bitcoin est de retour sur le marché du crabe.

Pourtant, la principale crypto-monnaie se négocie à 61,1% au-dessus du plus bas de juillet, autour de 47 500 $, au moment de la rédaction, et enregistre des gains de 60,63 % sur l’exercice.

Au milieu de cette action sur les prix, John Bollinger, inventeur des bandes de Bollinger, a suggéré plus tôt cette semaine de retirer certains bénéfices de la table ou de se couvrir.

Le rétrécissement des bandes de Bollinger indique également que le rallye du Bitcoin s’essouffle et fait face à une résistance entre 50 000 $ et 51 000 $ avec 46 700 $ comme seuil clé à surveiller. Pendant ce temps, Katie Stockton de Fairlead Strategies a cité les indicateurs de synchronisation du marché DeMark comme signalant environ deux semaines de prix « à la baisse latéralement ».

De plus, “51 110 BTCUSD est le retracement de 61,8% de l’ATH au plus bas de 28 800 de juin”, en tant que tel, QCP Capital s’attend à une bonne résistance à ce niveau, ajoutant: “Un triangle de consolidation dans le RSI reflète également l’hésitation du marché malgré les Action de prix.”

Il est temps de faire attention : $BTCUSD Surveillez attentivement, prenez peut-être des bénéfices ou couvrez-vous un peu… Les traders agressifs peuvent penser à mettre des shorts. Les Hodlers peuvent regarder des ajouts à des niveaux inférieurs si nous les voyons. Pas encore de confirmation, soyez juste sur le qui-vive. #Bitcoin – John Bollinger (@bbands) 24 août 2021

Selon Mike Belshe, co-fondateur et PDG de BitGo, “nous sommes toujours au milieu d’une course de taureaux en cours assez importante”.

Dans une interview avec Bloomberg, Belshe a expliqué qu’en mars 2020, Bitcoin se négociait à moins de 10 000 $, il est en fait descendu à 3 800 $, donc : « Cela a été un cycle haussier de 18 mois pour nous. Cela n’en a pas toujours l’air. La volatilité du bitcoin est beaucoup plus élevée que ce que nous avons l’habitude de voir », a-t-il déclaré, ajoutant qu’à mesure que l’industrie s’agrandit, la volatilité diminue, ce qui rend la digestion beaucoup plus facile pour les gens et tout devient beaucoup plus fort.

Maintenant, nous gagnons plus de 50 000 $ avec des institutions comme backstops. Après 10 ans de travail sur l’adoption institutionnelle de la cryptographie, cela porte enfin ses fruits, a déclaré Belshe. “Nous n’avons vu aucun recul de l’intérêt institutionnel”, a-t-il ajouté.

De plus, nous sommes dans le filet de la pandémie, qui a obligé les gens à se demander ce que signifie la politique monétaire américaine à long terme et comment y faire face en fonction de l’apparence de leur portefeuille d’investissement.

«Donc, tous ces gars viennent jouer, et ils le découvrent tous en ce moment. Et c’est exactement ce que toute l’industrie est en train de construire », a déclaré Belshe.

À l’avenir, c’est l’ETF qui sera la « prochaine grande étape » qui va vraiment permettre les choses ; » a-t-il déclaré, ajoutant que, chaque fois que cela se produira, au début de l’année prochaine ou un peu plus tard, « cela offrira enfin un moyen très facile aux gens d’entrer et de participer au marché. Ils sauront que c’est réglementé et nous trouveront leur courtier habituel. Ils n’ont pas à établir de nouvelles politiques et procédures pour eux-mêmes concernant la sécurité et des choses comme ça.

L’analyste de Bloomberg Eric Balchunas pense que la Securities and Exchange Commission des États-Unis est susceptible d’approuver un ETF à terme Bitcoin bientôt, et il pourrait être lancé dès octobre, car le président de la SEC, Gary Gensler, a indiqué qu’il était plus ouvert à un ETF adossé à des contrats à terme Bitcoin car il offre une plus grande protection.

