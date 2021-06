Réserve d’or de valeur

Le Bitcoin est une alternative au cuivre en tant que couverture contre l’inflation « à risque » au lieu de l’or « sans risque » : analyste de Goldman Sachs

Au lieu de l’or, les crypto-monnaies sont une alternative au cuivre comme couverture contre l’inflation, a déclaré Jeff Currie, responsable mondial de la recherche sur les matières premières chez Goldman Sachs.

Le bitcoin a été considéré comme une couverture contre la hausse des prix, faisant concurrence au métal précieux traditionnel des actifs refuges. En tant que couvertures contre l’inflation, ces actifs visent à protéger les investisseurs contre la baisse du pouvoir d’achat de la monnaie due à la hausse des prix.

L’inflation est au centre des préoccupations depuis des semaines maintenant, l’indice des prix à la consommation américain ayant connu sa plus forte augmentation depuis septembre 2008 après avoir augmenté de 4,2 % en avril par rapport à il y a un an.

Les investisseurs craignent qu’une hausse rapide des prix à la consommation n’incite la banque centrale à relever les taux d’intérêt plus tôt que prévu. Comme nous l’avons signalé, certaines discussions sur la réduction peuvent déjà être entendues.

L’investisseur légendaire Stanley Druckenmiller a également déclaré récemment que le plus grand risque pour la bulle qui peut être vu dans tout serait sans aucun doute – “l’inflation suffisamment forte pour que la Fed y réagisse”.

“Dès qu’ils commenceront à se resserrer, le marché des actions devrait beaucoup baisser.”

Cependant, les responsables de la Réserve fédérale sont toujours d’avis que cette inflation est transitoire, et ils sont tout à fait disposés à la laisser dépasser leur objectif de 2 % pendant un certain temps avant de relever les taux.

Bonne et mauvaise inflation

Après avoir culminé à 2 075 $ en août de l’année dernière, les prix des lingots montrent enfin une certaine force au cours des deux derniers mois. L’or est maintenant de retour à 1 900 $ l’once après avoir chuté à 1 675 $ fin mars de cette année.

Pendant ce temps, Bitcoin avait commencé à négocier latéralement, actuellement autour de 37 000 $ après un retrait de 50 % de l’ATH de 65 000 $ à la mi-avril.

Selon Currie dans une interview avec CNBC, les investisseurs ne devraient pas voir les crypto-monnaies comme un substitut à l’or lorsqu’il s’agit de couvertures contre l’inflation.

“Vous regardez la corrélation entre le bitcoin et le cuivre, ou une mesure de l’appétit pour le risque et du bitcoin, et nous avons 10 ans d’historique de trading sur le bitcoin – c’est définitivement un actif à risque.”

Il a déclaré que le Bitcoin et le cuivre agissent comme des couvertures contre l’inflation “à risque”, contrairement à l’or qui est un “à risque”. Après avoir atteint son ATH mi-mai avant de connaître une forte baisse en fin de mois, le cuivre rebondit à nouveau.

« Il y a une bonne inflation et il y a une mauvaise inflation. Une bonne inflation, c’est quand la demande la tire, et c’est ce que couvre le bitcoin, c’est ce que le cuivre couvre, c’est ce que le pétrole couvre.

L’or, en revanche, couvre la mauvaise inflation, “où l’offre est réduite”.

Dans une note de lundi, Goldman Sachs a suggéré que les matières premières restent globalement la meilleure couverture contre l’inflation, tandis que les actions constituent une bonne couverture contre l’inflation « anticipée ».

Parce que les matières premières ne dépendent pas de la transmission des taux de croissance mais de la demande par rapport à l’offre, “elles couvrent l’inflation imprévue à court terme, créée lorsque le niveau de la demande globale dépasse l’offre dans les derniers stades du cycle économique”, a écrit Currie dans le Remarque.

Bitcoin/USD BTCUSD

37 834,2191$2 096,025,54%

Volume 33,15 bVariation 2 096,02 $Ouverture 37 834,2191 $ Circulation 18,72 mCapacité boursière 708,44 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.