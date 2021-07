BTC et ETH se mobilisent pour confirmer le modèle à double fond, ceux qui sont assis dans des pièces stables pour les amener plus haut

Maintenant qu’Alameda Research, le PDG de Tesla Elon Musk, les shorts Bitcoin et les spéculations sur l’implication potentielle d’Amazon dans le secteur de la crypto-monnaie ont fait leur part. 40 000 $ est le point d’intérêt qui est le plus grand OI pour la prochaine expiration des options BTC ce vendredi.

Dans une forte tendance à la hausse, Bitcoin a rebondi de 29 350 $ la semaine dernière à 39 800 $ sur Coinbase tard dimanche ou tôt lundi.

En hausse de 11% au cours des dernières 24 heures et de plus de 21% la semaine dernière, le prix du Bitcoin a désormais atteint un niveau jamais vu depuis près de six semaines.

Alors que Bitcoin a dépassé le niveau clé de 35 000 $, Ether a également grimpé à plus de 7 % pour atteindre près de 2 400 $, un niveau vu pour la dernière fois plus tôt ce mois-ci. La semaine dernière, l’ETH a grimpé de près de 24%.

Avec ce mouvement, Bitcoin et Ethereum ont confirmé un modèle classique à double fond. Ce modèle signale le renversement et le début d’une tendance haussière potentielle.

Cette tendance à la hausse qui a poussé BTC au-dessus du niveau technique crucial pour la première fois depuis début mai est survenue au lendemain de la conférence du PDG de Tesla, Elon Musk, avec Cathie Wood d’Ark Investment Management LLC et Jack Dorsey, PDG de Twitter, où il a révélé qu’il possédait lui-même BTC, ETH. , et DOGE et son autre société SpaceX sont également détenteurs à long terme de la principale crypto-monnaie. Et, bien sûr, il ne fait que pomper et ne jette jamais.

Faites toujours confiance au modèle Inverse Quasimodo Head & Shoulders. Surtout lorsque le marché est si court, Alameda dit “OK pour être long”, Elon dissipe les craintes que Tesla vende du bitcoin, et crypto twitter est contrarié par la hausse des prix. https://t.co/VxUvBqUxJJ – Alex Krüger (@krugermacro) 26 juillet 2021

Fait intéressant, la société de trading quantique du PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, Alameda Research a atteint un creux la semaine dernière.

Alameda “achète BEAUCOUP plus au cours de la dernière journée”, a expliqué Sam Trabucco, un commerçant chez Alameda. “Nous continuons d’acheter ici, car cela semble vraiment trop de points de cette façon.”

À partir de là, ceux qui restent en marge de la sécurité des pièces stables devraient pousser le marché plus loin. L’offre de stablecoin sur les échanges cryptographiques reste également élevée.

Pour BTC, 40 000 $ devraient être le niveau où le retirer de manière convaincante signifiera « nous nous dirigeons vers 50 000 $ assez rapidement car il y a beaucoup de capital natif crypto qui reste sur la touche », selon SpartanBlack de fonds crypto The Spartan Group. “Si nous brisons ce niveau, le marché haussier est de retour et une tonne de capitaux s’accumulera.”

40 000 $ est également le plus grand intérêt ouvert pour la prochaine expiration des options bitcoin ce vendredi, selon Skew.

Les gestionnaires de portefeuille et les fonds spéculatifs claquent frénétiquement des messages dans le slack pour obtenir des avoirs mis à jour par des analystes surmenés. C’est ce qui se passe lorsque la durée d’attention est partie pendant 2 mois et revient avec une vengeance… https://t.co/FDOaqp8VaS – Zzz (@SplitCapital) 26 juillet 2021

Le short squeeze a également conduit à ce rallye alors que 103 889 traders ont été liquidés pour 1,14 milliard de dollars au cours des dernières 24 heures. Avec Binance n’affichant plus de liquidations complètes, on s’attend à ce que ce soit un chiffre beaucoup plus important.

L’intérêt ouvert total sur les contrats à terme Bitcoin a également chuté de plus de 50 000 BTC – actuellement à 349,7 000 BTC contre plus de 400 000 BTC il y a moins d’une semaine.

Fait intéressant, après un bref bond du taux de financement, le plus élevé est actuellement sur FTX à 0,0168% et toujours négatif sur la majorité des échanges. Dimanche, le taux de financement sur FTX et Deribit s’est également découplé du reste du marché en étant positif.

Le commerçant CL d’eGirl Capital a quant à lui noté que presque tous les contrats à terme FTX altcoin de septembre étaient en déport de plusieurs semaines/mois. Ces marchés à taux d’intérêt fixes sont importants car ils représentent env. Résumé des taux de bureau OTC pour emprunter, a-t-il ajouté.

De plus, “les commerçants bybit ont vendu leurs pièces au comptant en USDT et ont migré vers les contrats à terme USDT”, ce qui signifie que ces commerçants qui ont vidé toutes leurs pièces devraient racheter pour participer à ce rallye, a déclaré CL.

plus de shorts liquidés aujourd’hui que de longs le 19 mai sur les contrats à terme sur marge en espèces pic.twitter.com/vygEkoel8a – CL (@CL207) 26 juillet 2021

Certains ont également attribué ce rallye aux spéculations en cours sur l’implication potentielle d’Amazon.com dans le secteur de la cryptographie.

Le géant de la technologie embauche non seulement pour un leader de la crypto-monnaie et de la blockchain, mais cherche également à accepter les paiements Bitcoin “d’ici la fin de l’année” avec son propre jeton natif pour effectuer des paiements et gagner des fidélités sur les cartes pour 2022 a rapporté une publication médiatique citant un initié.

“Il ne s’agit pas seulement de mettre en place des solutions de paiement par crypto-monnaie à un moment donné dans le futur – il s’agit d’une partie intégrante, bien discutée et intégrale du futur mécanisme de fonctionnement d’Amazon”, a déclaré un initié. Ville AM.

“Cela commence avec Bitcoin – c’est la première étape clé de ce projet de cryptographie, et la directive vient du sommet… Jeff Bezos lui-même.” Le plan, qui est en cours depuis 2019, implique apparemment également de passer à d’autres grandes crypto-monnaies comme Ethereum, Cardano et Bitcoin Cash une fois qu’une méthode de paiement Bitcoin rapide et sécurisée est établie.

“Ce projet entier est à peu près prêt à rouler”, ont-ils ajouté.

