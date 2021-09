BTC, ETH, ADA, BNB, XRP, SOL, DOGE, DOT, UNI, LINK

in

Le fort rallye de cette semaine dans Bitcoin et Ether indique que les taureaux ont repris le contrôle et sont susceptibles d’être suivis par des altcoins.

Bitcoin (BTC) a finalement franchi la résistance des 50 500 $ et l’Ether (ETH) a dépassé la barre des 4 000 $. Cela suggère qu’il existe un intérêt croissant pour les crypto-monnaies et que plusieurs sociétés financières traditionnelles prennent des mesures pour tirer parti de cette demande croissante.

L’un des plus grands gestionnaires d’actifs indépendants au monde, Franklin Templeton, a publié de nouvelles candidatures pour des postes de niveau intermédiaire à supérieur dans la recherche et le commerce de la cryptographie, selon les offres d’emploi sur Linkedin.

Pendant ce temps, au Japon, le conglomérat financier SBI Holdings prévoit de créer l’un des premiers fonds cryptographiques du pays fin novembre. Tomoya Asakura, directeur et directeur exécutif principal de SBI, a déclaré que le lancement d’un deuxième fonds sera exploré en fonction du succès du premier.

Performance quotidienne du marché des crypto-monnaies. Source : Coin360

Alors que les traders de crypto-monnaie applaudissent la récente vague de divers altcoins, les analystes de JPMorgan ont averti leurs clients que la récupération des altcoins et des jetons non fongibles (NFT) devenait étincelante.

Les analystes ont déclaré que la part des altcoins sur le marché des crypto-monnaies est passée de 22% début août à 33%, ce qui est élevé par rapport aux normes historiques. Ils pensent que la raison en est “la “manie” et la mousse des investisseurs de détail plutôt que le reflet d’une tendance haussière structurelle”.

Bitcoin pourrait-il rester au-dessus de 50 500 $ et reprendre sa tendance haussière ou les altcoins resteront-ils concentrés ? Étudions les graphiques des 10 principales crypto-monnaies pour le découvrir.

BTC / USDT

Les ours ont défendu avec succès la résistance de 50 500 $ le 2 septembre, mais n’ont pas pu tirer et maintenir le prix en dessous de la ligne de tendance baissière. Cela aurait pu attirer les achats des taureaux qui ont poussé Bitcoin au-dessus de 50 500 $ aujourd’hui.

Graphique journalier BTC / USDT. Source : TradingView

Si les acheteurs maintiennent le prix au-dessus de 50 500 $, la paire BTC / USDT pourrait atteindre 60 000 $. Ce niveau peut à nouveau agir comme une forte résistance, mais si les taureaux peuvent pousser le prix au-dessus, la paire pourrait défier le plus haut historique à 64,854 $.

Si les taureaux poussent l’indice de force relative (RSI) au-dessus de la ligne de tendance baissière, cela invalidera la divergence négative. Cela, couplé à la moyenne mobile exponentielle en hausse sur 20 jours (47 584 $) indique que le chemin de moindre résistance est à la hausse.

Cette vue haussière sera invalidée si le prix baisse par rapport au niveau actuel et passe en dessous de la moyenne mobile simple de 200 jours (46 083 $). Cela pourrait ramener le prix à 42 451,67 $.

ETH / USDT

L’éther a pris de l’ampleur après avoir dépassé les 3 377,89 $ et atteint la barre des 4 000 $ aujourd’hui. Si les taureaux maintiennent le prix au-dessus de ce niveau psychologique, le plus gros altcoin pourrait défier le plus haut historique à 4 372,72 $.

Graphique journalier ETH / USDT. Source : TradingView

L’EMA en hausse sur 20 jours (3 344 $) et le RSI dans la zone de surachat suggèrent que les taureaux sont sous contrôle. Si les acheteurs poussent le prix au-dessus de 4 372,72 $, la paire ETH / USDT pourrait commencer son voyage vers le niveau critique à 5 000 $.

Cela peut ne pas être facile car les ours ont probablement d’autres plans. Ils sont susceptibles de monter une forte résistance dans la zone de 4 000 $ à 4 372,72 $. Si le prix baisse de cette zone et passe en dessous de 3 700 $, la paire peut chuter à l’EMA de 20 jours.

Un fort rebond de ce support suggérera que le sentiment reste haussier. Ensuite, les acheteurs tenteront de reprendre le mouvement haussier. Inversement, une cassure et une clôture en dessous de l’EMA de 20 jours seront le premier signe que les taureaux pourraient perdre le contrôle.

ADA / USDT

Cardano (ADA) a dépassé la barre des 3 $ le 2 septembre, mais les taureaux n’ont pas été en mesure de maintenir les niveaux les plus élevés, comme le montre la longue mèche de la bougie du jour. Bien que le prix soit retombé en dessous de 2,97 $ aujourd’hui, les haussiers ont acheté la baisse et tentent à nouveau de porter le prix au-dessus de 3 $.

Graphique journalier ADA / USDT. Source : TradingView

Une cassure et une clôture au-dessus de 3,10 $ signaleront la reprise de la tendance haussière. La paire ADA/USDT pourrait monter à 3,50$. L’EMA de 20 jours (2,58 $) favorise les haussiers, mais la divergence négative sur le RSI indique que la dynamique haussière pourrait s’affaiblir.

Si les taureaux ne parviennent pas à propulser le prix au-dessus de la résistance supérieure, la paire peut tomber à l’EMA de 20 jours. C’est un niveau important à défendre pour les taureaux. Un fort rebond suggérera que le sentiment reste positif.

Inversement, une cassure en dessous de l’EMA de 20 jours peut conduire le prix au niveau de cassure à 2,47 $. Une cassure en dessous de ce support pourrait initier une correction plus profonde.

BNB / USDT

Binance Coin (BNB) s’est négocié entre l’EMA de 20 jours (456 $) et la résistance globale à 518,90 $. La longue mèche sur la bougie du 2 septembre suggère que les baissiers se vendent au-dessus de 500 $, mais le signe positif est que les taureaux ne cèdent pas beaucoup de terrain.

Graphique journalier BNB/USDT. Source : TradingView

Les acheteurs essaieront à nouveau de pousser et de maintenir le prix au-dessus de 518,90 $. S’ils y parviennent, la paire BNB/USDT pourrait prendre de l’élan et grimper à 600 $. Ce niveau psychologique peut agir comme une résistance, mais si les taureaux franchissent cet obstacle, le rallye peut s’étendre jusqu’à 680 $.

Inversement, si le prix baisse par rapport à la résistance aérienne et tombe en dessous de l’EMA de 20 jours, la paire peut glisser à 433 $. Une cassure en dessous de ce niveau suggérera que les baissiers ont dominé les taureaux. La paire peut alors baisser jusqu’au SMA de 200 jours (375$).

XRP/USDT

Les haussiers ont poussé le XRP au-dessus de la ligne de tendance baissière le 2 septembre, invalidant le développement du modèle de triangle descendant baissier. Les ours ont essayé de tirer et de maintenir le prix en dessous de la ligne de tendance baissière aujourd’hui, mais ils ont échoué.

Graphique journalier XRP / USDT. Source : TradingView

Si les acheteurs maintiennent le prix au-dessus de la ligne de tendance baissière, la paire XRP / USDT pourrait remonter à 1,35 $. Ce niveau peut agir comme une résistance et si le cours baisse, la paire peut s’échanger entre 1,05$ et 1,35$ pendant quelques jours.

L’EMA de 20 jours (1,15 $) est apparue et le RSI est passé au-dessus de 64, indiquant que les taureaux ont le dessus. Une cassure et une clôture au-dessus de 1,35 $ pourraient ouvrir la voie à un rallye à 1,66 $. Les ours devront baisser le prix en dessous de 1,05 $ pour signaler un retour.

SOL / USDT

Les baissiers ont tenté d’arrêter la tendance haussière de Solana (SOL) à 130 $, mais les taureaux n’étaient pas d’humeur à bouger. Les acheteurs n’ont pas laissé le prix passer en dessous du support psychologique de 100 $.

Graphique journalier SOL / USDT. Source : TradingView

Les achats ont repris le 2 septembre et les haussiers ont étendu la paire SOL / USDT à un nouveau record historique aujourd’hui. Les rallyes verticaux sont rarement durables et provoquent généralement des chutes abruptes. Le RSI au-dessus de 88 indique également que la paire est sur-étirée à court terme.

Si le prix baisse par rapport au niveau actuel ou à 150 $, le premier support se situe au niveau de retracement de Fibonacci de 38,2% à 115,75 $.

Un fort rebond à partir de ce niveau suggérera une force et augmentera la possibilité d’une cassure au-dessus de 150 $. La prochaine cible à la hausse est de 166,97 $. À l’inverse, une cassure en dessous de 115,75 $ pourrait faire baisser le prix jusqu’au niveau de retracement de 50 % à 106,29 $.

DOGE / USDT

Dogecoin (DOGE) a dépassé l’EMA de 20 jours (0,28 $) le 1er septembre et les haussiers ont poussé le prix au-dessus de la ligne de tendance baissière du modèle en coin descendant le 2 septembre. Cependant, la longue mèche de la bougie du jour a montré que les ours se vendaient à des niveaux plus élevés.

Graphique journalier DOGE / USDT. Source : TradingView

La paire DOGE / USDT a rebondi sur l’EMA de 20 jours et les haussiers ont poussé le prix au-dessus du coin. Si les acheteurs maintiennent le prix au-dessus de 0,31 $, la paire pourrait atteindre 0,35 $. Ce niveau est susceptible d’agir comme une forte résistance.

Si le prix tombe en dessous de 0,35 $, la paire peut revenir à l’EMA de 20 jours. Un fort rebond suggérera que le sentiment est positif. Une cassure et une clôture au-dessus de 0,35 $ pourraient ouvrir la voie à un mouvement haussier à 0,45 $.

D’un autre côté, si le prix baisse et passe en dessous de l’EMA de 20 jours, la paire peut tomber jusqu’à la ligne de support du coin.

POINT / USDT

Polkadot (DOT) est resté au-dessus du niveau de cassure à 28,60 $ au cours des trois derniers jours, signalant le début d’une nouvelle tendance haussière. Les moyennes mobiles en hausse et le RSI en territoire de surachat indiquent un avantage pour les acheteurs.

Graphique journalier DOT / USDT. Source : TradingView

Si les taureaux portent le prix au-dessus de 33,84 $, la paire DOT / USDT pourrait commencer son voyage vers le nord vers 41,40 $, puis vers l’objectif de configuration à 46,83 $.

D’un autre côté, si le prix baisse par rapport au niveau actuel, le prix peut retester le niveau de cassure à 28,60 $. Si les taureaux déplacent ce niveau vers le support, cela peut servir de rampe de lancement pour la prochaine étape du mouvement haussier.

Une cassure et une clôture en dessous de l’EMA de 20 jours (27,12 $) seront le premier signe que la cassure actuelle pourrait avoir été un piège haussier.

En rapport: Comment se préparer à la fin de la corrida, Partie 1 : Temps

UNI / USDT

Le mouvement haussier d’Uniswap (UNI) est passé de 31,41 $ le 2 septembre, suggérant que les ours n’ont pas encore jeté l’éponge. L’action des prix des derniers jours a formé une divergence négative dans le RSI, indiquant que l’élan haussier pourrait s’affaiblir.

Graphique journalier UNI / USDT. Source : TradingView

Si le prix rebondit sur l’EMA de 20 jours (27,91 $), les haussiers feront une nouvelle tentative pour pousser la paire UNI / USDT au-dessus de la résistance des frais généraux à 31,41 $. S’ils réussissent, la paire peut commencer son voyage à 37,52 $ puis à 42,25 $.

Alternativement, si les ours baissent le prix en dessous des moyennes mobiles, la paire peut chuter à 25 $ et rester dans la fourchette pendant quelques jours de plus. Une cassure et une clôture en dessous de la zone de support de 25 $ à 23,45 $ indiqueront que les ours sont de retour dans le jeu.

LIEN / USDT

Chainlink (LINK) avait été limité à une fourchette comprise entre 24$ et 30$ ces derniers jours. Les taureaux ont poussé le prix au-dessus de la résistance des frais généraux le 2 septembre, mais n’ont pas été en mesure de maintenir les niveaux plus élevés.

Graphique journalier LINK / USDT. Source : TradingView

Les haussiers ont racheté la baisse aujourd’hui et ont propulsé le prix au-dessus de la résistance aérienne. Si les acheteurs maintiennent le prix au-dessus de 30 $, la paire LINK / USDT pourrait remonter à 36 $ et si ce niveau est franchi, le mouvement haussier peut atteindre 43,50 $, soit le plus haut intrajournalier du 19 mai.

L’EMA de 20 jours (26,99 $) a commencé à apparaître et le RSI est en territoire positif, indiquant que les acheteurs ont le dessus. Contrairement à cette hypothèse, si le prix baisse et tombe en dessous de 30 $, cela suggérera que l’action de la limite de gamme peut se poursuivre pendant quelques jours de plus.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques. Vous devriez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.

Les données du marché sont fournies par la bourse HitBTC.