BTC, ETH, ADA, XRP : pourquoi le marché de la crypto est-il en baisse aujourd’hui ?

Aujourd’hui, les actifs risqués sont globalement en baisse, les investisseurs semblant prêts à faire une pause dans le marché hyper-haussier que nous avons connu ces derniers temps. Les investisseurs peuvent également noter que les crypto-monnaies sont également touchées aujourd’hui. Avec la baisse du marché de la cryptographie, de nombreux spéculateurs ressentent les effets de ce qui ressemble à un retour à la normale de l’économie.

Source : Shutterstock

Parmi les facteurs en jeu aujourd’hui figurent la hausse des rendements du Trésor américain. Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans vient de dépasser 1,5% aujourd’hui pour la première fois en trois mois. De plus, le rendement à deux ans se situe à un sommet de 18 mois de 0,28% au moment de la rédaction.

Bien que ces taux soient toujours historiquement bas, la hausse des rendements obligataires suggère que les investisseurs devraient faire une pause dans les actifs à risque, qui dépendent de taux d’intérêt record pour leurs valorisations élevées. Étant donné que le marché de la cryptographie fait partie des marchés les plus risqués et les plus volatils, les investisseurs qui méprisent les actifs à risque examinent aujourd’hui leur exposition à la cryptographie.

Cela dit, il y a quelques autres facteurs qui semblent conduire le marché de la crypto aujourd’hui. Plongeons-nous.

Pourquoi le marché de la crypto est-il en baisse aujourd’hui ?

Parmi les catalyseurs spécifiques à la crypto qui font baisser le marché de la crypto se trouve le surplomb réglementaire continu. Aujourd’hui, les investisseurs semblent préoccupés par la nouvelle législation proposée qui permettrait de suivre les actifs cryptographiques. Le département du Trésor et d’autres agences cherchent à suivre l’extraction de crypto et les cas d’utilisation dans le monde entier. Avec ce changement susceptible d’arriver sur le sol américain, les investisseurs semblent montrer des signes d’inquiétude.

En effet, cette annonce fait suite à une autre décision de la Chine de resserrer son emprise sur les marchés de la cryptographie. Alors que la Chine a imposé diverses interdictions sur le marché de la crypto dans le passé, sa dernière interdiction pure et simple de l’extraction de crypto et de la propriété de crypto en Chine semble être une source d’inquiétude. En tant que plus grand marché de la cryptographie au monde, les investisseurs ont récemment compris à quel point il est probable que cette interdiction soit applicable aux prix de la cryptographie. En conséquence, un examen plus approfondi de la part des organismes de réglementation américains semble susciter actuellement un sentiment trop négatif.

Alors que divers échanges de crypto et entreprises liées à la crypto cherchent à sortir de Chine, le mal a peut-être déjà été fait. En effet, ce sera le dernier test de la véritable décentralisation et hors du contrôle du gouvernement du marché de la cryptographie. Pour de nombreux investisseurs, le moment est tout simplement trop effrayant pour investir massivement dans la cryptographie. En conséquence, il est probable que nous assisterons à une volatilité continue à partir d’ici dans le monde de la cryptographie.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.