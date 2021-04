BTC, ETH, BNB, ADA, DOT, XRP, UNI, LTC, LIEN, THETA

Selon une récente note de recherche de JPMorgan, les investisseurs institutionnels ont retiré environ 20 milliards de dollars de leurs investissements en or depuis la mi-octobre et pendant la même période, les entrées institutionnelles dans Bitcoin (BTC) ont augmenté de 7 milliards de dollars.

La banque a déclaré: «Un tel éviction de l’or en tant que devise« alternative »implique un gros avantage pour Bitcoin sur le long terme».

JPMorgan estime que la baisse de la volatilité de Bitcoin pourrait augmenter l’adoption par les investisseurs institutionnels. Si cela se produit, la valeur des investissements privés dans Bitcoin peut refléter celle de l’or, ce qui donne à Bitcoin un objectif à la hausse de 130000 $ à long terme, a ajouté la banque.

Dans d’autres nouvelles, l’investisseur milliardaire Mark Cuban a déclaré que son portefeuille de crypto se composait à 30% d’Ether (ETH) car il pensait que c’était la chose la plus proche d’être une vraie monnaie. Cuban a déclaré que le reste de son portefeuille crypto se composait de 60% de Bitcoin et de 10% d’autres investissements cryptographiques.

Le PDG de CryptoQuant, Ki Young Ju, a récemment souligné que 400000 Ether avaient quitté Coinbase, signe que les investisseurs institutionnels ont peut-être commencé à accumuler le meilleur altcoin.

L’adoption croissante des crypto-monnaies par les institutions financières et les investisseurs traditionnels est un signe positif, mais ce flux de nouvelles agira-t-il comme un vent arrière et augmentera le prix des 10 principales crypto-monnaies?

Analysons les graphiques pour le découvrir.

BTC / USDT

Bitcoin a formé un motif de chandelier Doji le 31 mars et le 1er avril, ce qui suggère une indécision parmi les taureaux et les ours. Cependant, le signe positif est que les taureaux n’ont pas abandonné beaucoup de terrain. Les taureaux tentent à nouveau de pousser le prix au-dessus de la résistance de 60 000 $.

Graphique journalier BTC / USDT. Source: TradingView

Une forte cassure au-dessus de la zone de résistance des frais généraux de 60 000 $ à 61 825,84 $ suggérera que les taureaux sont de retour dans le siège du conducteur. Cela pourrait signaler le début de la prochaine étape de la tendance haussière, qui a un objectif cible de 69 279 $, puis 79 566 $.

Les traders peuvent garder un œil sur l’indice de force relative, car une cassure au-dessus de la ligne de tendance baissière indiquera une reprise de l’élan.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix inverse à nouveau la direction de la zone de résistance des frais généraux, la paire BTC / USDT pourrait chuter à la moyenne mobile simple de 50 jours (53362 $). Une cassure en dessous de ce support critique pourrait attirer des réservations de bénéfices de la part des traders à court terme, ce qui pourrait faire baisser le prix à 50 460,02 $, puis 43 006,77 $.

ETH / USDT

L’éther a éclaté du triangle symétrique le 31 mars et a continué son voyage plus haut. Aujourd’hui, les taureaux ont poussé le plus gros altcoin au-dessus du sommet de tous les temps à 2040,77 $.

Graphique journalier ETH / USDT. Source: TradingView

La moyenne mobile exponentielle sur 20 jours (1798 $) a augmenté et le RSI est proche du territoire de surachat, indiquant un avantage pour les taureaux.

Si les acheteurs peuvent maintenir le prix au-dessus de 2040,77 $, la paire ETH / USDT pourrait commencer la prochaine étape de la hausse. Le modèle cible de la cassure du triangle est de 2 618,14 $.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix baisse par rapport au niveau actuel, une baisse vers l’EMA à 20 jours est possible. Un rebond fort signalera de la force et les taureaux essaieront à nouveau de reprendre la tendance haussière.

Cette vue haussière invalidera si les baissiers font descendre le prix en dessous de la ligne de tendance. Une telle décision pourrait faire baisser le prix à 1 289 $.

BNB / USDT

Après quelques hésitations le 31 mars, Binance Coin (BNB) a dépassé la résistance de 315 $ le 1er avril et l’a suivie d’une cassure au-dessus du sommet historique de 348,69 $ aujourd’hui. Si les taureaux peuvent soutenir la cassure, l’altcoin pourrait atteindre 400 $, puis 430 $.

Graphique journalier BNB / USDT. Source: TradingView

Les moyennes mobiles à la hausse et le RSI dans le territoire de surachat suggèrent que les taureaux sont aux commandes.

Cependant, si les taureaux ne parviennent pas à défendre le prix au-dessus de 348,69 $, la paire BNB / USDT pourrait chuter à 315 $. Si les haussiers peuvent faire basculer ce niveau en support, cela augmentera la possibilité d’une reprise de la tendance haussière.

Cette vue haussière sera invalidée si la paire baisse et tombe en dessous des moyennes mobiles. Un tel mouvement suggérera que l’évasion actuelle était un piège à taureaux.

ADA / USDT

Cardano (ADA) a été coincé dans une fourchette étroite ces derniers jours, mais le signe positif est que les taureaux n’ont pas permis au prix de descendre en dessous de l’EMA de 20 jours (1,17 $). Cela suggère un manque d’achat mais ne montre pas une urgence chez les traders de se débarrasser de leurs positions.

Graphique journalier ADA / USDT. Source: TradingView

Les taureaux peuvent maintenant tenter de pousser le prix au-dessus de 1,30 $. S’ils réussissent, la paire ADA / USDT pourrait remonter à 1,48 $. Il s’agit d’une résistance importante car le prix en avait baissé les 27 février et 18 mars.

Si cela se produit à nouveau, la paire pourrait prolonger son séjour à l’intérieur de la fourchette pendant quelques jours de plus. Cependant, si les haussiers propulsent le prix au-dessus de 1,48 $, la paire pourrait reprendre sa tendance haussière qui pourrait atteindre 2 $. Cette vue haussière sera invalidée en cas de cassure et clôturera en dessous de 1,03 $.

DOT / USDT

Polkadot (DOT) avait abandonné la ligne de tendance baissière le 1er avril, mais les taureaux n’ont pas cédé beaucoup de terrain. Cela montre que les traders n’ont pas clôturé leurs positions à la hâte. Les acheteurs ont poussé le prix au-dessus de la ligne de tendance baissière aujourd’hui.

Graphique journalier DOT / USDT. Source: TradingView

L’EMA de 20 jours (35,06 $) a commencé à augmenter et le RSI est dans la zone positive, indiquant un avantage pour les taureaux. Si les acheteurs peuvent maintenir le prix au-dessus de la ligne de tendance baissière, la paire DOT / USDT pourrait défier le sommet historique de 42,28 $.

Une cassure et une clôture au-dessus de 42,28 $ pourraient reprendre la tendance haussière avec le prochain mouvement possible à 53,50 $. Cette vue haussière sera invalidée si le prix baisse par rapport au niveau actuel ou au plus haut historique et glisse en dessous des moyennes mobiles. Cela pourrait faire baisser le prix à 26,50 $.

XRP / USDT

Après avoir hésité près de 0,60 $ au cours des derniers jours, les taureaux tentent actuellement de propulser le XRP vers la résistance des frais généraux de 0,65 $. Ce niveau est susceptible d’agir comme une forte résistance car le prix en a baissé à cinq reprises.

Graphique journalier XRP / USDT. Source: TradingView

Cependant, la hausse de l’EMA à 20 jours (0,53 $) et le RSI au-dessus de 65 suggèrent que le chemin de la moindre résistance est à la hausse. Si les haussiers peuvent pousser et maintenir le prix au-dessus de 0,65 $, la paire XRP / USDT pourrait remonter à 0,78 $, puis à 1 $.

Cette vue haussière invalidera si le prix baisse et tombe en dessous des moyennes mobiles. Un tel mouvement indiquera que les traders vendent sur des rallyes. Cela pourrait maintenir la fourchette de la paire entre 0,42 $ et 0,65 $ pendant quelques jours de plus.

UNI / USDT

Uniswap (UNI) est coincé entre les deux moyennes mobiles ces derniers jours. Les baissiers n’ont pas pu descendre et maintenir le prix sous le SMA de 50 jours (27,59 $) le 31 mars et les haussiers n’ont pas pu maintenir le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours (29,13 $) le 1er avril.

Graphique journalier UNI / USDT. Source: TradingView

L’EMA fixe de 20 jours et le RSI juste au-dessus du point médian suggèrent un équilibre entre l’offre et la demande.

Ce point de vue neutre pourrait pencher en faveur des taureaux s’ils propulsent et maintiennent le prix au-dessus de 30,31 $ aujourd’hui. Si cela se produit, la paire UNI / USDT pourrait commencer à grimper vers la résistance des frais généraux de 35,20 $.

D’un autre côté, si le prix baisse et tombe en dessous de 25,50 $, la paire pourrait subir une pression de vente accrue, ce qui pourrait faire baisser le prix à 18 $.

LTC / USDT

Le Litecoin (LTC) s’est fortement remis de son plus bas intrajournalier du 31 mars et a dépassé le SMA à 50 jours (197 $) le 1er avril. Les haussiers vont maintenant essayer de pousser le prix au-dessus de la ligne de résistance du triangle symétrique.

Graphique journalier LTC / USDT. Source: TradingView

S’ils parviennent à le faire, la paire LTC / USDT pourrait remonter à 230 $, puis à 246,96 $. Le motif cible de la cassure du triangle est de 307,42 $. Cependant, l’EMA à 20 jours en légère hausse (193 $) et le RSI à la ligne de tendance baissière suggèrent une faible dynamique haussière.

Si le prix baisse par rapport à la ligne de résistance, la paire peut prolonger son séjour à l’intérieur du triangle pendant quelques jours de plus. Les baissiers prendront le dessus sur une cassure sous la ligne de tendance du triangle.

LIEN / USDT

Chainlink (LINK) a inversé le cours de 26,18 $ le 31 mars et est passé au-dessus de la ligne de tendance baissière du triangle descendant. Ce mouvement invalide la configuration baissière et les haussiers vont maintenant essayer de propulser le prix au-dessus de la résistance des frais généraux à 32 $.

Graphique quotidien LINK / USDT. Source: TradingView

S’ils réussissent, la paire LINK / USDT pourrait commencer sa marche vers le plus haut historique à 36,93 $. L’EMA de 20 jours (28,45 $) a commencé à augmenter et le RSI est passé au-dessus de 59, indiquant un avantage mineur pour les taureaux.

Cependant, si les taureaux ne parviennent pas à propulser le prix au-dessus de 32 $, alors la paire pourrait chuter aux moyennes mobiles. Si le prix rebondit par rapport aux moyennes mobiles, cela indiquera que les traders achètent sur des baisses mineures. Les taureaux feront alors une nouvelle tentative pour pousser le prix au-dessus de 32 $.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix baisse par rapport à la résistance des frais généraux et tombe en dessous des moyennes mobiles, la paire pourrait rester coincée dans la fourchette de 24 $ à 32 $ pendant quelques jours de plus.

THETA / USDT

THETA est actuellement lié à une plage dans une tendance haussière. L’action des prix des derniers jours a formé un triangle symétrique, qui agit généralement comme un modèle de continuation.

Graphique journalier THETA / USDT. Source: TradingView

Les deux moyennes mobiles sont en pente ascendante et le RSI est à 63, indiquant que le chemin de moindre résistance est à la hausse.

Si les haussiers peuvent propulser le prix au-dessus du triangle, la paire THETA / USDT pourrait remonter au plus haut historique à 14,96 $, puis à la cible de modèle à 17,85 $.

Cette vue haussière invalidera si le prix baisse et tombe en dessous du triangle. Un tel mouvement augmentera la possibilité d’une cassure sous le support critique à 10,35 $, signalant une correction plus profonde.

