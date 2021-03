BTC, ETH, BNB, ADA, DOT, XRP, UNI, THETA, LTC, LIEN

Lundi, Visa Inc a annoncé qu’elle avait lancé un programme pilote avec Crypto.com pour permettre à ses partenaires de régler des transactions fiduciaires en envoyant des pièces stables en USD Coin (USDC) à l’adresse Ethereum de Visa à la banque numérique d’Anchorage. Cette étape de Visa montre que les sociétés de financement traditionnelles adoptent de plus en plus les crypto-monnaies.

Selon un rapport de PwC examiné par Bloomberg, les fusions et acquisitions cryptographiques ont grimpé à 1,1 milliard de dollars en 2020 contre 481 millions de dollars en 2019. L’augmentation de ces accords est susceptible de dépasser les chiffres de 2020 sur chaque métrique avec l’arrivée de grands investisseurs et institutionnels. joueurs selon le leader mondial de la cryptographie de PwC, Henri Arslanian.

Plusieurs investisseurs qui avaient auparavant critiqué les crypto-monnaies franchissent progressivement le pas. Le dernier à rejoindre est l’investisseur milliardaire norvégien Øystein Stray Spetalen, qui est passé d’un basher Bitcoin (BTC) à un adopteur de crypto en un mois. Spetalen a récemment annoncé qu’il avait rejoint le conseil d’administration du principal échange de crypto-monnaie domestique de Norvège, MiraiEx, et avait également acheté une quantité non divulguée de Bitcoin.

L’arrivée de nouveaux investisseurs a augmenté la demande, tandis que les HODLers serrés avec leurs avoirs ont réduit l’offre. Cela pourrait-il entraîner la reprise de la tendance haussière? Analysons les graphiques des 10 principales crypto-monnaies pour le découvrir.

BTC / USDT

Bitcoin est sorti de la ligne de résistance du canal descendant. Si les taureaux peuvent maintenir le prix au-dessus du canal, cela améliore les perspectives d’un nouveau test du plus haut de tous les temps à 61 825,84 $.

La moyenne mobile exponentielle sur 20 jours (55 090 $) a commencé à augmenter et l’indice de force relative (RSI) est passé au-dessus de 59, indiquant que les taureaux ont le dessus. Une cassure et une clôture au-dessus de 61 825,84 $ pourraient ouvrir les portes d’un rallye à 69 279 $, puis 79 566 $.

Cependant, il est peu probable que les ours abandonnent facilement. Ils sont susceptibles de poser un défi de taille à 61 825,84 $. Si la paire BTC / USD baisse à partir de ce niveau mais reste au-dessus de l’EMA de 20 jours, cela suggérera que le sentiment reste haussier alors que les traders achètent les baisses.

Une cassure en dessous de la moyenne mobile simple de 50 jours (52 376 $) sera le premier signe que les ours font un retour.

ETH / USDT

L’éther (ETH) continue de s’échanger à l’intérieur du triangle symétrique, qui agit généralement comme un modèle de continuation. Les haussiers ont poussé le prix au-dessus des moyennes mobiles aujourd’hui, indiquant un achat fort à des niveaux inférieurs.

Les acheteurs vont maintenant essayer de pousser le prix au-dessus de la ligne de tendance baissière du triangle. S’ils parviennent à le faire, la paire ETH / USD pourrait passer à 2040,77 $, puis à l’objectif de modèle à 2618,14 $.

Au contraire, si le prix baisse par rapport à la ligne de tendance baissière, la paire pourrait prolonger son séjour à l’intérieur du triangle pendant quelques jours de plus.

Les indicateurs donnent un signal mixte. Alors que les moyennes mobiles plates suggèrent quelques jours supplémentaires d’action liée à la fourchette à l’intérieur du triangle, le RSI au-dessus de 57 suggère que l’élan se redresse en faveur des taureaux.

BNB / USDT

Les taureaux ont poussé Binance Coin (BNB) au-dessus de la ligne de tendance baissière le 27 mars. L’EMA de 20 jours (256 $) a commencé à augmenter et le RSI est en territoire positif, suggérant que les taureaux tentent de prendre le dessus.

Il y a une résistance mineure à 280 $ mais les taureaux devraient pousser le prix au-dessus. S’ils le font, la paire BNB / USD pourrait monter à 309,50 $ où les baissiers pourraient monter une résistance raide. Si le prix baisse à cause de cette résistance, la paire peut passer quelques jours de plus en consolidation.

À l’inverse, si les taureaux peuvent pousser le prix au-dessus de 309,50 $, un nouveau test du plus haut de tous les temps à 348,69 $ est possible. Une cassure de cette résistance suggèrera la reprise de la tendance haussière, qui a un objectif cible à 430 $.

ADA / USDT

Cardano (ADA) continue de se consolider dans la fourchette de 1,03 $ à 1,48 $. Les taureaux ont maintenu le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours (1,15 $) au cours des trois derniers jours, ce qui est un signe positif.

L’EMA à 20 jours augmente progressivement et le RSI est en territoire positif, indiquant un avantage mineur pour les taureaux. Si les taureaux peuvent propulser le prix au-dessus de 1,30 $, la paire ADA / USD pourrait remonter à 1,48 $. Une cassure de cette résistance pourrait commencer la prochaine étape de la tendance haussière qui pourrait atteindre 2 $.

Cette vue positive sera annulée si le prix baisse et tombe en dessous du support de 1,03 $. Une telle décision pourrait ouvrir les portes à une baisse à 0,80 $.

DOT / USDT

Le rebond de Polkadot (DOT) sur le support de 26,50 $ a dépassé aujourd’hui l’EMA de 20 jours (34 $). Cela suggère que les haussiers ont maîtrisé les baissiers et vont maintenant essayer de pousser le prix vers la ligne de tendance baissière.

Si les haussiers peuvent pousser le prix au-dessus de la ligne de tendance baissière, la paire DOT / USD peut retester le plus haut historique à 42,28 $. Une cassure de cette résistance pourrait ouvrir les portes à un rallye à 53,50 $.

D’un autre côté, si le prix baisse par rapport à la ligne de tendance baissière, la paire pourrait rester coincée dans la fourchette de 26,50 $ à 40 $ pendant quelques jours de plus. Une cassure et une clôture en dessous de 26,50 $ pourraient entamer une correction plus profonde.

XRP / USDT

Le XRP a formé un motif de chandelier de jour intérieur le 27 mars et une formation de chandeliers Doji le 28 mars, indiquant tous deux une indécision parmi les taureaux et les ours. Aujourd’hui, les taureaux tentent de résoudre l’incertitude en leur faveur.

Si les haussiers peuvent propulser le prix au-dessus de 0,58 $, la paire XRP / USD pourrait remonter à 0,65 $. Il y a une résistance mineure à 0,60 $ mais qui est susceptible d’être franchie. Les moyennes mobiles à la hausse et le RSI supérieur à 61 suggèrent que les taureaux ont l’avantage.

La paire devrait reprendre son élan après avoir franchi la résistance de 0,65 $. Contrairement à cette hypothèse, si le prix baisse par rapport au niveau actuel et tombe en dessous des moyennes mobiles, une baisse à 0,42 $ est possible.

UNI / USDT

Les taureaux ont fait face à une forte résistance à l’EMA de 20 jours (29,31 $) les 27 et 28 mars, mais le point positif était qu’ils n’ont pas permis au prix de descendre en dessous du SMA de 50 jours (26,91 $). Aujourd’hui, les taureaux tentent à nouveau de pousser Uniswap (UNI) au-dessus de l’EMA de 20 jours.

Si les acheteurs peuvent maintenir le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours, cela suggérera que la récente cassure en dessous de 27,97 $ le 24 mars était un piège à ours. La paire UNI / USD pourrait alors progressivement remonter jusqu’à la résistance des frais généraux à 35,20 $.

Une cassure de la zone de résistance des frais généraux de 35,20 $ à 36,80 $ pourrait commencer la prochaine étape de la tendance haussière. Alternativement, une cassure en dessous de 25,52 $ peut indiquer le début d’une correction plus profonde. Jusque-là, les échanges volatils liés à la fourchette devraient se poursuivre.

THETA / USDT

THETA consolide entre 14,96 $ et 10,35 $. Dans une tendance haussière, lorsque la correction cale au niveau de retracement de Fibonacci de 38,2%, cela montre que les traders ne se précipitent pas vers la sortie mais achètent en baisse.

Les moyennes mobiles à la hausse et le RSI dans la zone de surachat suggèrent que le chemin de moindre résistance est à la hausse. Si les taureaux peuvent conduire le prix au-dessus de 14,96 $, la paire THETA / USD peut commencer son voyage vers 19 $.

Au contraire, si le prix baisse à partir de 14,96 $, la paire peut prolonger son séjour à l’intérieur de la fourchette. Les baissiers devront faire baisser le prix en dessous de l’EMA de 20 jours (9,81 $) pour prendre le dessus.

LTC / USDT

Le Litecoin (LTC) est passé sous le triangle symétrique le 24 mars mais les baissiers n’ont pas pu capitaliser sur cet avantage. Les haussiers ont repoussé le prix dans le triangle le 26 mars, ce qui aurait pu piéger plusieurs baissiers agressifs.

Après avoir défendu la ligne de tendance du triangle les 27 et 28 mars, les taureaux ont poussé le prix au-dessus de l’EMA à 20 jours (190,68 $) aujourd’hui. Le prix pourrait maintenant remonter jusqu’à la ligne de résistance du triangle où les haussiers devraient faire face à une forte résistance des baissiers.

Si le prix baisse par rapport à la ligne de résistance, la paire LTC / USD pourrait prolonger son séjour à l’intérieur du triangle pendant quelques jours de plus.

Cependant, si les haussiers conduisent le prix au-dessus du triangle, la paire peut remonter à 246,96 $, puis à la cible de modèle à 309 $. Cette vue haussière sera invalidée si le prix baisse et chute en dessous de 168 $.

LIEN / USDT

Chainlink (LINK) reste bloqué dans une fourchette comprise entre 24 $ et 32 ​​$. Le rebond sur le support de la fourchette a atteint le SMA à 50 jours (29 $) où les baissiers pourraient offrir une certaine résistance.

Les moyennes mobiles plates et le RSI juste au-dessus du point médian ne projettent pas un avantage clair ni pour les taureaux ni pour les baissiers. Les indicateurs suggèrent la poursuite de l’action liée à la fourchette pendant encore quelques jours.

Si la paire LINK / USD baisse par rapport au SMA de 50 jours, les baissiers feront une autre tentative pour faire baisser le prix en dessous de 24 $. S’ils réussissent, la paire peut chuter à 20,11 $, puis à 18 $.

D’un autre côté, si les taureaux peuvent faire passer le prix au-dessus des moyennes mobiles, la paire pourrait remonter à 32 $. Une cassure au-dessus de ce niveau augmentera la possibilité de reprise de la tendance haussière.

